Sportingbet: Εφές – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα! (17/10)

Στις 20:30, o Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Εφές με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί στη EuroLeague.

Επικίνδυνη αποστολή

Στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώνεται η «διαβολοβδομάδα» για τον Παναθηναϊκό, καθώς αντιμετωπίζει την Εφές στο “Basketball Development Center”. Οι «πράσινοι» μετά την επικράτηση τους (91-85) επί της Βιλερμπάν πριν δύο βράδια, έφτασαν τις τρεις νίκες (δύο συνεχόμενες) και θέλουν να συνεχίσουν το επιτυχημένο τους σερί. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, νεότερα προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Αταμάν, ο οποίος για ακόμα ένα ματς δεν θα έχει στη διάθεσή τους, τον Σαμοντούροφ και τον Λεσόρ. Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται η Εφές, η οποία προέρχεται από «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Κοκόσκοφ με ρεκόρ (2-2) είναι στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα και απόψε θα ψάξει το 2/2 κόντρα στις ελληνικές ομάδες για να ανέβει ακόμα ψηλότερα. Στο 3.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 25 ή περισσότερου πόντους ο Ναν.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στο Βελιγράδι ανοίγει η… αυλαία της αποψινής βραδιάς στη EuroLeague, όπου Ερυθρός Αστέρας και Ρεάλ «μονομαχούν» στη “Belgrade Arena”. Αμφότερες προέρχονται από εντός έδρας επιτυχίες την προηγούμενη αγωνιστική και θέλουν να συνεχίσουν στις νίκες. Στις 20:30, Μονακό και Βαλένθια κοντράρονται στο Πριγκιπάτο και μισή ώρα αργότερα, η Βιλερμπάν υποδέχεται την Μπολόνια στο “Αstroballe”. Στις 21:45, η Παρί υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ με τις δύο ομάδες να διακρίνονται για το «γρήγορο» μπάσκετ και τα μεγάλα σκορ και την ίδια ώρα στη Βιτόρια, η Μπασκόνια υποδέχεται την Παρτιζάν, ψάχνοντας την πρώτη της νίκη στη σεζόν.

