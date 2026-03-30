Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Στις 19:00, o Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στην αναμέτρηση που ρίχνει την… αυλαία της 23ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Sportingbet: PriceBoosts στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Νίκη ψυχολογίας

Με… φόντο το ψυχολογικό boost και το γόητο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι απόψε στο Telekom Center Athens. Παρά το γεγονός δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, το αγωνιστικό κίνητρο της νίκης απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο παραμένει πάντα ισχυρό. Ο Ολυμπιακός με το εντυπωσιακό 20-0 έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs, ενώ ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 17-4 βρίσκεται στη 2η θέση. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, η ομάδα του Αταμάν έρχεται συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, έχοντας ως κύριο στόχο την είσοδό της στην εξάδα, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα της τελευταίας στιγμής που «πονοκεφαλιάζουν» τον Τούρκο προπονητή.. Οι Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ είναι αμφίβολοι, ενώ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα αγωνιστούν οι Γκραντ, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Φουρνιέ, ενώ εκτός λίστας βρίσκονται οι Φαλ, ΜακΚίσικ και Τζόζεφ. Η Sportingbet προσφέρει ενισχυμένες επιλογές στο ντέρμπι «αιωνίων», με το ενδεχόμενο ο Σλούκας να σκοράρει 10 ή περισσότερους πόντους στο ματς να παίζει στο 3.10.

Sportingbet: Ελληνικό Πρωτάθλημα με Αμέτρητα Ειδικά!

Η «παράδοση»

Πρόκειται για την 5η φετινή αναμέτρηση των δύο ομάδων και συνολικά το 224ο ντέρμπι στην ιστορία της Α’ Εθνικής, από το 1963 μέχρι σήμερα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες με 120, έναντι 103 του Ολυμπιακού. Στη φετινή σεζόν, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το πάνω χέρι με 3-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Έχουν επικρατήσει στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ (90-86), καθώς και στα δύο παιχνίδια της EuroLeague (82-87 στο Telekom Center Athens και 86-80 στο ΣΕΦ). Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στον τελικό του Κυπέλλου με 79-68, κατακτώντας το τρόπαιο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα