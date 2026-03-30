Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Στις 19:00, o Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στην αναμέτρηση που ρίχνει την… αυλαία της 23ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Νίκη ψυχολογίας

Με… φόντο το ψυχολογικό boost και το γόητο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι απόψε στο Telekom Center Athens. Παρά το γεγονός δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, το αγωνιστικό κίνητρο της νίκης απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο παραμένει πάντα ισχυρό. Ο Ολυμπιακός με το εντυπωσιακό 20-0 έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs, ενώ ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 17-4 βρίσκεται στη 2η θέση. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, η ομάδα του Αταμάν έρχεται συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, έχοντας ως κύριο στόχο την είσοδό της στην εξάδα, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα της τελευταίας στιγμής που «πονοκεφαλιάζουν» τον Τούρκο προπονητή.. Οι Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ είναι αμφίβολοι, ενώ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα αγωνιστούν οι Γκραντ, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Φουρνιέ, ενώ εκτός λίστας βρίσκονται οι Φαλ, ΜακΚίσικ και Τζόζεφ. Η Sportingbet προσφέρει ενισχυμένες επιλογές στο ντέρμπι «αιωνίων», με το ενδεχόμενο ο Σλούκας να σκοράρει 10 ή περισσότερους πόντους στο ματς να παίζει στο 3.10.

Η «παράδοση»

Πρόκειται για την 5η φετινή αναμέτρηση των δύο ομάδων και συνολικά το 224ο ντέρμπι στην ιστορία της Α’ Εθνικής, από το 1963 μέχρι σήμερα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες με 120, έναντι 103 του Ολυμπιακού. Στη φετινή σεζόν, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το πάνω χέρι με 3-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Έχουν επικρατήσει στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ (90-86), καθώς και στα δύο παιχνίδια της EuroLeague (82-87 στο Telekom Center Athens και 86-80 στο ΣΕΦ). Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στον τελικό του Κυπέλλου με 79-68, κατακτώντας το τρόπαιο.

