Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Μονακό!

Να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί στη EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται στην έδρα του την Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Μονακό με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Σε ανοδική τροχιά

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του και να παραμείνει κοντά στην πρώτη εξάδα, όπου και είναι ο βασικός στόχος ενόψει των Playoffs. Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες, και θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν το καλό τους μομέντουμ απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο. Κόντρα στη Ντουμπάι, η ομάδα του Αταμάν πήρε μία σπουδαία νίκη ψυχολογίας, καθώς αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά για να πανηγυρίσει το «διπλό» στο Σαράγεβο.

Όσον αφορά τ' αγωνιστικά, εκτός από τον Ρογκαβόπουλο και ο Γκραντ δεν υπολογίζεται, δημιουργώντας έναν μικρό πονοκέφαλο στον Τούρκο τεχνικό. Από την άλλη πλευρά, η Μονακό, παρά τα ζητήματα εκτός παρκέ, παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Με τρία διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, οι Μονεγάσκοι βρίσκονται στην 7η θέση και ταξιδεύουν στην Αθήνα με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα τους κρατήσουν κοντά στην εξάδα και στο πλεονέκτημα έδρας.

Sportingbet: Κορυφαίο live στους αγώνες της EuroLeague!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Η αγωνιστική δράση ξεκινά από την Κωνσταντινούπολη, όπου η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται τη Ζαλγκίρις, ψάχνοντας αντίδραση μετά την ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ για να παραμείνει στην κορυφή. Στις 21:30, η Παρτιζάν κοντράρεται με τη Βαλένθια στο Βελιγράδι, με τους Ισπανούς να έχουν τον πρώτο λόγο. Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Palau Blaugrana, σε μια μάχη με φόντο την παρουσία τους στην πρώτη δεκάδα, ενώ στη Βιτόρια η Μπασκόνια φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους φιλοξενούμενους να κυνηγούν το σημαντικό αποτέλεσμα για τη συνέχεια.

