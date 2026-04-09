Σούπερ «Ενισχυμένοι» και με 0% γκανιότα Ολυμπιακός, ΠΑΟ στη EuroLeague και η ΑΕΚ με Βαγιεκάνο

Η Τρίτη κύλησε καταπληκτικά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με τις αμφότερες νίκες κόντρα σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και τώρα καλούνται για ένα ακόμα μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός με νίκη στη Χάποελ κλειδώνει την κορυφή της EuroLeague, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός εάν περάσει από τη Βαλένθια, διεκδικεί ακόμα και την τετράδα.

Μετά από 13 χρόνια, ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Βαρκελώνη και το έκανε με τρόπο επιβλητικό, δείχνοντας για πρώτη φορά τόσο καθαρά μέσα στη σεζόν τι μπορεί να γίνει όταν «κουμπώσουν» όλα αρμονικά. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Με ρεκόρ 21-15, οι «πράσινοι» είναι μέσα στο παιχνίδι της τετράδας. Όχι θεωρητικά. Με δύο νίκες ακόμα και συνδυασμό αποτελεσμάτων, το σενάριο του πλεονεκτήματος έδρας δεν είναι μακρινό. Και αυτό, με βάση το πώς εξελίχθηκε η χρονιά, είναι ίσως η μεγαλύτερη ανατροπή μέχρι τώρα.

Η Βαλένθια είναι από τις πιο σταθερές ομάδες της διοργάνωσης. Στο 23-13, με ισχυρή έδρα (15 νίκες σε 18 ματς), με βάθος επιλογών και γρήγορο ρυθμό. Παίζει άμεσα, μοιράζει την μπάλα, δεν εξαρτάται από έναν παίκτη και έχει την ικανότητα να ανεβάζει το τέμπο όποτε θέλει. Η αναμέτρηση στην «Roig Arena» μοιάζει και για τις δύο ομάδες τελικός πριν τους τελικούς. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει εκεί με 6 νίκες στα τελευταία 7, με ρυθμό, με αυτοπεποίθηση και – ίσως για πρώτη φορά φέτος – με καθαρό στόχο μπροστά του.

Η πρώτη θέση δεν είναι πλέον απλά ένας θεωρητικός στόχος. Είναι κατάσταση που ο Ολυμπιακός κρατάει στα δικά του χέρια. Και το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σε ουδέτερο έδαφος στη Σόφια, μοιάζει με το τελευταίο μεγάλο βήμα πριν την «κλειδώσει» οριστικά. Η βαθμολογία είναι ξεκάθαρη: 24-12 για τους «Ερυθρόλευκους», μόνοι στην κορυφή, με τη νίκη να τους φέρνει αγκαλιά με την πρωτιά της regular season.

Η Χάποελ προέρχεται από μεγάλες νίκες, με πιο χαρακτηριστική το 95-80 απέναντι στη Φενέρ, σε ένα ματς που είχε φτάσει ακόμα και στο +25, ενώ προηγήθηκε η ανατροπή εις βάρος του Παναθηναϊκού. Παλεύει για την τετράδα, «καίγεται» για αποτέλεσμα και έχει επιθετική ποιότητα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Οι απουσίες (Φουρνιέ, Μόρις, Τζόουνς) αλλάζουν ισορροπίες, αλλά όχι την ταυτότητα. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι έχει λύσεις. Το απέδειξε και με τη Ρεάλ, όταν ο Ντόρσεϊ έκανε παιχνίδι καριέρας με 37 πόντους και μαζί με τον Βεζένκοβ (26π.) «διέλυσαν» κάθε άμυνα.

Η ΑΕΚ μπαίνει στα προημιτελικά του Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, και η προσέγγιση αναμένεται ξεκάθαρη: όπως στο Φάληρο. Έλεγχος ρυθμού, πειθαρχία, υπομονή και χτύπημα στα σωστά σημεία.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως η προϊστορία δεν είναι ποτέ με τις ελληνικές ομάδες κόντρα σε Ισπανούς. Η Ράγιο γίνεται η ένατη ομάδα της χώρας που βρίσκει μπροστά της η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Και αναμενόμενα η ζυγαριά γέρνει αρνητικά: 2 νίκες, 5 ισοπαλίες και 10 ήττες. Χωρίς ποτέ να έχει έρθει ένας αποκλεισμός ισπανικής ομάδας σε νοκ άουτ.

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ αντιμετώπισε ομάδα από τη Μαδρίτη ήταν τη σεζόν 2007-08 με τη Χετάφε. Από τότε έχουν περάσει χρόνια, αλλά τώρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Η ομάδα έχει χαρακτήρα, έχει πλάνο και κυρίως έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο.

