ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Πρεμιέρα στους 16 του Champions League με ειδικά στοιχήματα!

Πρεμιέρα στους 16 του Champions League με ειδικά στοιχήματα!
Vinicius Junior of Real Madrid CF battles for the ball with Ruben Dias of Manchester City FC during the UEFA CHAMPIONS LEAGUE match between Real Madrid CF and Manchester City FC at Bernabeu stadium on December 10, 2025. - 10/12/2025 - Spain / Madrid / Madrid - PUBLICATIONxNOTxINxFRAxRUS LGMx/xLexPictorium LePictorium_0321308

Τα πρώτα παιχνίδια των «16» του Champions League κόβουν την ανάσα και κρίνουν το προβάδισμα ενόψει των επαναληπτικών.

Η πρώτη σέντρα της βραδιάς γίνεται στην «Bay Arena» ανάμεσα σε Λεβερκούζεν και Άρσεναλ (19:45).

Η Μπάγερ του Κάσπερ Χιούλμαντ στην ενδιάμεση φάση απέκλεισε τον Ολυμπιακό χάρη στο 0-2 του «Γ. Καραϊσκάκης», με τη ρεβάνς να μένει στο 0-0.
Από την πλευρά τους οι «κανονιέρηδες» περίμεναν ήδη στους «16» έχοντας κάνει αψεγάδιαστη League Phase, με 8/8 νίκες και 23-4 γκολ, στοχεύοντας να φτάσουν ως το τέλος του δρόμου, καθώς πέρυσι έφτασαν ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1:5.50 X:4.10 2:1.60

Στο «Parc des Princes» η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Τσέλσι (22:00), με τις δύο ομάδες να συναντιούνται ξανά μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων όπου είχαν επικρατήσει οι «μπλε» του Λονδίνου με 3-0 κατακτώντας το τρόπαιο.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουίς Ενρίκε όπως πέρυσι, έτσι και φέτος χρειάστηκε να περάσουν από τη διαδικασία των Playoffs όπου έστω και οριακά ξεπέρασαν το εμπόδιο της Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο», με νίκη 2-3 στο Πριγκιπάτο και 2-2 στο Παρίσι.

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 1:1.93 X:3.80 2:3.70

Το σπουδαιότερο παιχνίδι της βραδιάς από άποψη ονομάτων είναι το μόνιμο πλέον ζευγάρι στα νοκ άουτ, με τη Ρεάλ να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στη Μαδρίτη (22:00).
Η «βασίλισσα» χρειάστηκε τα Playoffs για να βρεθεί στους «16» και απέκλεισε την Μπενφίκα σε ένα επεισοδιακό ζευγάρι με δύο νίκες (0-1, 2-1) για να συναντήσει τους «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα οι οποίοι είχαν απευθείας εισιτήριο χάρη στην 8η θέση της League Phase.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1:3.45 X:3.85 2:2.00

Στη Νορβηγία η έκπληξη της διοργάνωσης Μπόντο Γκλιμτ αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ του (τραυματία) Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη (22:00).
Οι Νορβηγοί ήταν οι θύτες της έκπληξης των Playoffs καθώς πέταξαν εκτός συνέχειας την Ίντερ με δύο νίκες (3-1, 1-2) και θέλουν να κάνουν το ίδιο με τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας που ήταν στην 7η θέση της League Phase.

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1:3.45 X:3.85 2:2.00

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Champions League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα