Πρεμιέρα στους 16 του Champions League με ειδικά στοιχήματα!

Τα πρώτα παιχνίδια των «16» του Champions League κόβουν την ανάσα και κρίνουν το προβάδισμα ενόψει των επαναληπτικών.

Η πρώτη σέντρα της βραδιάς γίνεται στην «Bay Arena» ανάμεσα σε Λεβερκούζεν και Άρσεναλ (19:45).

Η Μπάγερ του Κάσπερ Χιούλμαντ στην ενδιάμεση φάση απέκλεισε τον Ολυμπιακό χάρη στο 0-2 του «Γ. Καραϊσκάκης», με τη ρεβάνς να μένει στο 0-0.

Από την πλευρά τους οι «κανονιέρηδες» περίμεναν ήδη στους «16» έχοντας κάνει αψεγάδιαστη League Phase, με 8/8 νίκες και 23-4 γκολ, στοχεύοντας να φτάσουν ως το τέλος του δρόμου, καθώς πέρυσι έφτασαν ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1:5.50 X:4.10 2:1.60

Στο «Parc des Princes» η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Τσέλσι (22:00), με τις δύο ομάδες να συναντιούνται ξανά μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων όπου είχαν επικρατήσει οι «μπλε» του Λονδίνου με 3-0 κατακτώντας το τρόπαιο.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουίς Ενρίκε όπως πέρυσι, έτσι και φέτος χρειάστηκε να περάσουν από τη διαδικασία των Playoffs όπου έστω και οριακά ξεπέρασαν το εμπόδιο της Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο», με νίκη 2-3 στο Πριγκιπάτο και 2-2 στο Παρίσι.

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 1:1.93 X:3.80 2:3.70

Το σπουδαιότερο παιχνίδι της βραδιάς από άποψη ονομάτων είναι το μόνιμο πλέον ζευγάρι στα νοκ άουτ, με τη Ρεάλ να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στη Μαδρίτη (22:00).

Η «βασίλισσα» χρειάστηκε τα Playoffs για να βρεθεί στους «16» και απέκλεισε την Μπενφίκα σε ένα επεισοδιακό ζευγάρι με δύο νίκες (0-1, 2-1) για να συναντήσει τους «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα οι οποίοι είχαν απευθείας εισιτήριο χάρη στην 8η θέση της League Phase.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1:3.45 X:3.85 2:2.00

Στη Νορβηγία η έκπληξη της διοργάνωσης Μπόντο Γκλιμτ αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ του (τραυματία) Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη (22:00).

Οι Νορβηγοί ήταν οι θύτες της έκπληξης των Playoffs καθώς πέταξαν εκτός συνέχειας την Ίντερ με δύο νίκες (3-1, 1-2) και θέλουν να κάνουν το ίδιο με τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας που ήταν στην 7η θέση της League Phase.

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1:3.45 X:3.85 2:2.00

