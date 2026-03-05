ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Πρεμιέρα στη Euroleague με ενισχυμένες αποδόσεις!

Basket Euroleague Monaco vs Fenerbahce - Monaco 55 Mike James of AS Monaco seen in action with 2 Wade Baldwin IV of Fenerbahce Istanbul during basketball euroleague round 15 between AS Monaco and Fenerbahce Istanbul in Salle Gaston Medecin in Monaco on Decembre 12, 2025. Photo by Laurent Coust/ABACAPRESS.COM Monaco Monaco PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xCoustxLaurent/ABACAx

Η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη τη Μονακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι την πορεία τους προς την πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε δύσκολα εντός έδρας με 81-78 της Παρτιζάν, στην οποία μάλιστα έδωσε το τελευταίο σουτ στη λήξη του ματς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος πέτυχε 29 πόντους, πέτυχε την 8η σερί νίκη της στη διοργάνωση και 17η συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις.

Το σύνολο του Σαρούνα Γιασικεβίτσιους με ρεκόρ 21-7 είναι σταθερά στην πρώτη θέση, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Τώρα είναι το φαβορί απέναντι στη Μονακό και θέλει να το δείξει και στο γήπεδο. Η Φενερμπαχτσέ από τη στιγμή που βρήκε ρυθμό μοιάζει ικανή όχι απλά να βρεθεί στο Final 4 της Αθήνας, αλλά και να κάνει το back to back στη διοργάνωση.

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 1: (-5,5 1.90) 2: (+5,5 1.90)

Από την άλλη η Μονακό αντιμετωπίζει αρκετά εξωαγωνιστικά προβλήματα, κυρίως οικονομικά, αλλά προσπαθεί να παραμείνει συγκεντρωμένη μέσα στο παρκέ. Την προηγούμενη αγωνιστική βέβαια γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 91-86 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. «Πλήρωσε» την κακή πρώτη της περίοδο όπου και δέχτηκε 30 πόντους, σκοράροντας μόλις 17. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Μπλόσομγκέιμ με 25 πόντους, οι οποίοι δεν ήταν αρκετοί για να δώσουν τη νίκη στην ομάδα του.

Με ρεκόρ 16-13, το ζήτημα για τη Μονακό είναι να μπει στα πλέι οφ ακόμα και αν δεν έχει πλεονέκτημα έδρας. Με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν θα είναι έκπληξη αν τερματίσει κάτω από τη 10η θέση. Η ποιότητα στο ρόστερ υπάρχει αλλά το κλίμα δεν είναι το ιδανικό για μία ομάδα όπου την περσινή σεζόν έφτασε έως τον τελικό του Final 4.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Euroleague.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

