Premier League: Άρσεναλ και Μαν. Σίτι λίγο πριν το φινάλε – Πρόγραμμα και αποδόσεις τίτλου

Η Premier League είναι πλέον το μοναδικό από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης που δεν έχει ακόμα πρωταθλητή και το φινάλε της σεζόν εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, η Άρσεναλ βρίσκεται στην κορυφή με 79 βαθμούς, η Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί στους 77 και τα σενάρια έχουν πάρει… φωτιά.

Οι “Κανονιέρηδες” κρατούν την τύχη στα χέρια τους και βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Η τελευταία φορά που η Άρσεναλ κατέκτησε το πρωτάθλημα ήταν το μακρινό 2004, στην αλησμόνητη σεζόν των “Invincibles”, και πλέον απέχει δύο παιχνίδια από το να επιστρέψει στην κορυφή της Αγγλίας μετά από περισσότερα από 20 χρόνια. Το πρόγραμμα της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα περιλαμβάνει εντός έδρας παιχνίδι με την υποβιβασμένη Μπέρνλι και φινάλε στο “Selhurst Park” απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, με τις αποδόσεις στο 1.20 να τη δίνουν ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο.

Κατάκτηση πρωταθλήματος για Άρσεναλ στο 1.20

Η πίεση, ωστόσο, είναι τεράστια. Η Άρσεναλ βρίσκεται παράλληλα σε τροχιά για έναν ιστορικό τελικό Champions League και καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο γιγαντιαίους στόχους. Το rotation, η διαχείριση ενέργειας και η πνευματική αντοχή θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις τελευταίες ημέρες της σεζόν. Βέβαια, το ραντεβού με την Παρί είναι για μετά το φινάλε του πρωταθλήματος.

Στην απέναντι πλευρά, η Μάντσεστερ Σίτι παραμένει ολοζώντανη στη μάχη, παρότι βρίσκεται σε θέση αουτσάιντερ σε απόδοση 4.50. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει μπροστά της βέβαια και τον σαββατιάτικο τελικό Κυπέλλου απέναντι στην Τσέλσι πριν επιστρέψει στο πρωτάθλημα για τα παιχνίδια με Μπόρνμουθ και Άστον Βίλα. Το φορτωμένο πρόγραμμα και η κόπωση ίσως αποδειχθούν καθοριστικοί παράγοντες, όμως κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει μια ομάδα που έχει χτίσει την απόλυτη νοοτροπία τίτλων τα τελευταία 15 χρόνια.

Κατάκτηση πρωταθλήματος για Μάντσεστερ Σίτι στο 4.50

Την ίδια στιγμή, σημαντική μάχη γίνεται και για τις υπόλοιπες σημαντικές θέσεις της βαθμολογίας. Η Λίβερπουλ και η Άστον Βίλα ισοβαθμούν στους 59 βαθμούς και συγκρούονται απόψε στο “Villa Park” σε ένα παιχνίδι που θα καθορίσει ποια από τις δύο θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα. Οι “Reds” έχουν ένα καθαρό προβάδισμα στις αποδόσεις (1.25), παρότι βρίσκονται σε μία από τις πιο ασταθείς σεζόν των τελευταίων 11 ετών, έχοντας ήδη 11 ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα του Ουνάι Έμερι που είναι σε απόδοση 3.35, συνεχίζει να παλεύει σε δύο μέτωπα, αφού ακολουθεί και ευρωπαϊκός τελικός Europa League.

Απόδοση 4.50 να υποβιβαστεί η Τότεναμ

Στη μάχη της παραμονής, η Γουέστ Χαμ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση μέσα στη ζώνη του υποβιβασμού και θεωρείται φαβορί (1.22) για να ακολουθήσει Γουλβς και Μπέρνλι στον… κάτω κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Τότεναμ που έχει απογοητεύσει πλήρως φέτος, παλεύει να σωθεί και το +2 από τα «Σφυριά» της δίνει απόδοση στο 4.25 να υποβιβαστεί.

Δείτε στην Elabet όλες τις μακροχρόνιες αποδόσεις για την Premier League, τις αγορές για τίτλο, Top-4 και υποβιβασμό και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ