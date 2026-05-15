Eurovision: Φουλ για τριάδα η Ελλάδα – o Ακύλας το… φέρνει στο 7.50

Το «Φέρτο» του Ακύλα είναι έτοιμο για να βρεθεί στη μεγάλη σκηνή του τελικού του Σαββάτου και η Ελλάδα παραμένει δυνατά μέσα στο παιχνίδι νίκης της φετινής Eurovision. Μετά τους δύο ημιτελικούς και τις πρώτες live εμφανίσεις, οι αποδόσεις αναδιαμορφώθηκαν αισθητά και η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται πλέον στο 7.50 (από 5.00) για τη νίκη του μεγάλου τελικού, ενώ στο televoting συγκαταλέγεται στις πιο δυνατές χώρες της βραδιάς. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την κορυφαία βαλκανική χώρα, σε απόδοση 1.50.

Μετά τους ημιτελικούς και τη διαμόρφωση της τελικής 26άδας, άλλαξαν αισθητά οι ισορροπίες, τα φαβορί και οι αγορές της Eurovision 2026.

Η Φινλανδία με το «Liekinheitin» βγήκε ακόμα πιο δυνατή μετά την πρώτη της live εμφάνιση και πλέον προσφέρεται στο 1.90 (από 2.05) για τη νίκη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του μεγάλου φαβορί. Παράλληλα, παραμένει ξεκάθαρα μπροστά και στην αγορά για κορυφαία χώρα του Βορρά, σε απόδοση 1.20.

Η μεγάλη εκτόξευση όμως ήρθε από την Αυστραλία. Η Delta Goodrem με το «Eclipse» ξεκίνησε πριν τους ημιτελικούς στο 15.00, όμως μετά την εμφάνισή της εκτοξεύτηκε στο 5.50 και πλέον είναι το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι στις επιτροπές η Αυστραλία περνά πρώτη στις αποδόσεις, στο 2.10.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον υπάρχει και για την κυπριακή συμμετοχή. Η Αντιγόνη με το «JALLA» βρίσκεται στα μεγάλα αουτσάιντερ της διοργάνωσης, καθώς προσφέρεται στο 100.00 για την κατάκτηση της Eurovision.

Στις Big-4 χώρες, η Γαλλία κρατά το προβάδισμα στο 1.55, με την Ιταλία στο 2.25. Στην αγορά για την τελευταία θέση, η Αυστρία βρίσκεται στο 2.50 και η Μεγάλη Βρετανία στο 2.75.

Οι βασικές αγορές του μεγάλου τελικού:

• Νικητής Eurovision 2026

Φινλανδία 1.90

Αυστραλία 5.50

Ελλάδα 7.50

Ισραήλ 12.00

Δανία 15.00

• Νικητής Κοινού (Televoting)

Ισραήλ 1.95

Ελλάδα 4.50

Φινλανδία 6.00

Ρουμανία 12.00

Μολδαβία 15.00

• Νικητής Ψηφοφορίας Επιτροπών

Αυστραλία 2.10

Φινλανδία 5.00

Γαλλία 6.50

Δανία 7.50

Τσεχία 8.50

• Κορυφαία Βαλκανική Χώρα

Ελλάδα 1.50

Ρουμανία 4.00

Βουλγαρία 6.00

Κροατία 17.00

Αλβανία 22.00

• Κορυφαία Χώρα των Big-4

Γαλλία 1.55

Ιταλία 2.25

Γερμανία 50.00

Ηνωμένο Βασίλειο 100.00

• Να τερματίσει τελευταία

Αυστρία 2.50

Μ. Βρετανία 2.75

Γερμανία 7.00

Βέλγιο 8.50

Λιθουανία 25.00

