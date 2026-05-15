ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Eurovision: Φουλ για τριάδα η Ελλάδα – o Ακύλας το… φέρνει στο 7.50

Eurovision: Φουλ για τριάδα η Ελλάδα – o Ακύλας το… φέρνει στο 7.50

Το «Φέρτο» του Ακύλα είναι έτοιμο για να βρεθεί στη μεγάλη σκηνή του τελικού του Σαββάτου και η Ελλάδα παραμένει δυνατά μέσα στο παιχνίδι νίκης της φετινής Eurovision. Μετά τους δύο ημιτελικούς και τις πρώτες live εμφανίσεις, οι αποδόσεις αναδιαμορφώθηκαν αισθητά και η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται πλέον στο 7.50 (από 5.00) για τη νίκη του μεγάλου τελικού, ενώ στο televoting συγκαταλέγεται στις πιο δυνατές χώρες της βραδιάς. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την κορυφαία βαλκανική χώρα, σε απόδοση 1.50.

Μετά τους ημιτελικούς και τη διαμόρφωση της τελικής 26άδας, άλλαξαν αισθητά οι ισορροπίες, τα φαβορί και οι αγορές της Eurovision 2026.

Η Φινλανδία με το «Liekinheitin» βγήκε ακόμα πιο δυνατή μετά την πρώτη της live εμφάνιση και πλέον προσφέρεται στο 1.90 (από 2.05) για τη νίκη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του μεγάλου φαβορί. Παράλληλα, παραμένει ξεκάθαρα μπροστά και στην αγορά για κορυφαία χώρα του Βορρά, σε απόδοση 1.20.

Η μεγάλη εκτόξευση όμως ήρθε από την Αυστραλία. Η Delta Goodrem με το «Eclipse» ξεκίνησε πριν τους ημιτελικούς στο 15.00, όμως μετά την εμφάνισή της εκτοξεύτηκε στο 5.50 και πλέον είναι το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι στις επιτροπές η Αυστραλία περνά πρώτη στις αποδόσεις, στο 2.10.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον υπάρχει και για την κυπριακή συμμετοχή. Η Αντιγόνη με το «JALLA» βρίσκεται στα μεγάλα αουτσάιντερ της διοργάνωσης, καθώς προσφέρεται στο 100.00 για την κατάκτηση της Eurovision.

Στις Big-4 χώρες, η Γαλλία κρατά το προβάδισμα στο 1.55, με την Ιταλία στο 2.25. Στην αγορά για την τελευταία θέση, η Αυστρία βρίσκεται στο 2.50 και η Μεγάλη Βρετανία στο 2.75.
Οι βασικές αγορές του μεγάλου τελικού:
• Νικητής Eurovision 2026
Φινλανδία 1.90
Αυστραλία 5.50
Ελλάδα 7.50
Ισραήλ 12.00
Δανία 15.00

• Νικητής Κοινού (Televoting)
Ισραήλ 1.95
Ελλάδα 4.50
Φινλανδία 6.00
Ρουμανία 12.00
Μολδαβία 15.00

• Νικητής Ψηφοφορίας Επιτροπών
Αυστραλία 2.10
Φινλανδία 5.00
Γαλλία 6.50
Δανία 7.50
Τσεχία 8.50

• Κορυφαία Βαλκανική Χώρα

Ελλάδα 1.50
Ρουμανία 4.00
Βουλγαρία 6.00
Κροατία 17.00
Αλβανία 22.00

• Κορυφαία Χώρα των Big-4
Γαλλία 1.55
Ιταλία 2.25
Γερμανία 50.00
Ηνωμένο Βασίλειο 100.00

• Να τερματίσει τελευταία
Αυστρία 2.50
Μ. Βρετανία 2.75
Γερμανία 7.00
Βέλγιο 8.50
Λιθουανία 25.00

Δείτε στην Elabet όλες τις μακροχρόνιες αποδόσεις για τη Eurovision 2026, τις ειδικές αγορές του τελικού και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα