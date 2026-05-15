Αγώνες για όλα τα γούστα με ειδικά στοιχήματα!

Σπουδαίες αναμετρήσεις για όλα τα γούστα την Παρασκευή (15/5) στο ποδοσφαιρικό μενού.

Στην Premier League η 37η και τελευταία στροφή του «μαραθωνίου» περιλαμβάνει τη μονομαχία στο «Villa Park» ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Λίβερπουλ (22:00).

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 59 βαθμούς, σε 4η και 5η θέση που οδηγεί στο νέο Champions League, ωστόσο ακόμα δεν είναι εξασφαλισμένες.

Ο λόγος είναι πως η 6η Μπόρνμουθ ακολουθεί στο -4 και είναι έτοιμη να απειλήσει όποια εκ των δύο ηττηθεί, ενώ και με ισοπαλία η αγωνία θα κορυφωθεί ενόψει της τελευταίας στροφής.

Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 1:2.90 X:3.75 2:2.30

Στην Κύπρο, η σεζόν ρίχνει την αυλαία της με την τελευταία στροφή στα Playouts, όπου ο Ολυμπιακός Λευκωσίας τίθεται αντιμέτωπος της Ανόρθωσης στο ΓΣΠ (19:00).

Η Ανόρθωση του Μάουρο Καμορανέζι με 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα θα τερματίσει επικεφαλής στο μίνι πρωτάθλημα, έχοντας 45 βαθμούς και θέλει στο φινάλε του «μαραθωνίου» να πάρει άλλο ένα «τρίποντο» για θετική τελευταία γεύση και να στραφεί στον σχεδιασμό της επόμενη χρονιάς.

Αντίστοιχα θετική γεύση θέλει να έχει και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας του Μάριου Χριστοφή που έχει 37 βαθμούς και μετράει 3 νίκες και 3 ήττες στο μίνι πρωτάθλημα.

Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ανόρθωση 1:1.57 X:3.90 2:5.60

Στη Serie B, η υπόθεση παραμονή κρέμεται από μια κλωστή, με Μπάρι και Σουντιρόλ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον πρώτο τελικό των Playouts (21:00). H Μπάρι του Μορένο Λόνγκο τερμάτισε 17η στην κανονική περίοδο με 40 βαθμούς, ενώ η Σουντιρόλ του Φαμπρίτσιο Καστόρι ήταν 16η με 41 βαθμούς.

Στο «San Nicola» θα λάβει χώρα το πρώτο πιάτο του τελικού, με φόντο το πάνω χέρι ενόψει του επαναληπτικού τελικού, στις 22/5 στο «Stadio Druso».

Μπάρι – Σουντιρόλ 1:2.45 X:3.05 2:3.00

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.