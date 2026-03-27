Παναθηναϊκός – Μονακό με 0% γκανιότα και σούπερ «Ενίσχυση» στην Εθνική Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία της regular season γνωρίζοντας ότι από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού. Με τη βαθμολογία τόσο σφιχτή και πολλές ομάδες μαζεμένες στην ίδια ζώνη, το ζητούμενο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι ξεκάθαρο: να συνεχίσει το νικηφόρο σερί και να σκαρφαλώσει όσο πιο ψηλά γίνεται πριν από τα playoffs.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Παναθηναϊκός – Μονακό, όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια της EuroLeague και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας

Οι «Πράσινοι» προέρχονται από τρεις διαδοχικές νίκες στη EuroLeague, απέναντι σε Ζάλγκιρις, Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι, επιστρέφοντας δυνατά μέσα στην οκτάδα. Το 107-104 στο Σαράγεβο ήταν ένα ματς υψηλής έντασης και ποιότητας, όπου ο Παναθηναϊκός έβγαλε προσωπικότητα στα κρίσιμα σουτ. Ο Τσεντί Οσμάν έκανε σπουδαίο παιχνίδι με 23 πόντους, οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις πρόσθεσαν από 21 και 22 αντίστοιχα, ενώ ο Χουάντσο συνέχισε σε σταθερά υψηλό αμυντικό επίπεδο. Σημαντικό ήταν και το γεγονός ότι ο Λεσόρ έδωσε ποιοτικά λεπτά, δείχνοντας ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει να βρίσκει ξανά λύσεις και στο «ζωγραφιστό».

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Παναθηναϊκός (-7.5) – Over 9.5 πόντοι Λεσόρ – Over 17.5 πόντοι Χέιζ-Ντέιβις

Απέναντί του βρίσκεται μια Μονακό που επίσης «τρέχει» το δικό της σερί και έχει βγάλει αντίδραση μέσα από δύσκολες συνθήκες. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, τις αποχωρήσεις και τις απουσίες βασικών παικτών, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη νίκησαν Ολυμπιακό, Εφές και Αρμάνι, γυρίζοντας μάλιστα παιχνίδια από μεγάλες διαφορές. Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα στην προϊστορία με 6-3 συνολικά, ενώ είχαν κερδίσει και στο πρώτο φετινό ματς με 92-84.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Ελλάδας & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση με φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι που στρέφει το ενδιαφέρον κυρίως στην εικόνα και την κατεύθυνση που προσπαθεί να δώσει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ. Η «Γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην τελική φάση, ολοκληρώνοντας την προκριματική διαδικασία στην τρίτη θέση του ομίλου της και θα απουσιάσει για τρίτη διαδοχική φορά από Μουντιάλ.

Απέναντί της, η Παραγουάη έρχεται με εντελώς διαφορετική αφετηρία, καθώς εξασφάλισε την επιστροφή της σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από χρόνια απουσίας. Η ομάδα του Αλφάρο είχε σταθερή πορεία στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής και πλέον χρησιμοποιεί τα φιλικά για να χτίσει ρυθμό ενόψει της διοργάνωσης. Η προϊστορία των δύο ομάδων είναι περιορισμένη: η μοναδική τους συνάντηση έγινε το 2010, όταν η Παραγουάη επικράτησε με 2-0 της Ελλάδας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Ερυθρός Αστέρας 1ο ημίχρονο & Under 85.5 πόντοι

Η Μπαρτσελόνα μπαίνει στην τελική ευθεία της regular season με την ανάγκη για σταθερότητα να είναι πιο έντονη από ποτέ. Με πέντε ομάδες να ισοβαθμούν στο 19-14, κάθε αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για μια ομάδα που ψάχνει απευθείας είσοδο στα playoffs και όχι τη διαδικασία των play-in. Οι Καταλανοί προέρχονται από δύο σημαντικές νίκες, απέναντι σε Βαλένθια (66-62 εκτός) και Εφές (78-71 εντός), αντιδρώντας μετά από ένα κακό σερί τεσσάρων ηττών. Ωστόσο, η εικόνα τους δεν είναι απόλυτα πειστική.

Και ο Ερυθρός Αστέρας όμως συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη μέσα στο ίδιο «γκρουπ» ομάδων και έρχεται από ένα απαιτητικό παιχνίδι όπου επικράτησε της Μπασκόνια με 108-100 στην παράταση. Το πρόγραμμα, πάντως, δεν αφήνει πολλά περιθώρια ξεκούρασης για τους Σέρβους, καθώς το παιχνίδι έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την περιπέτεια στη Βιτόρια, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τη διαχείριση του ροτέισον.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ