Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Glass floor με Boost και μεγάλο σκορ από την Elabet

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, με τη διάθεση να ξαναγράψει το αφήγημα της εβδομάδας. Μετά τη βραδιά-σοκ απέναντι στη Βίρτους, το «τριφύλλι» καλείται να βγάλει ξανά ένταση, συγκέντρωση και πάθος. Ο Εργκίν Αταμάν έστειλε σαφές μήνυμα: «Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, δεν θα κερδίζουμε μόνο με τη φανέλα». Και αυτό πρέπει να συμβεί εδώ και τώρα: απέναντι στην Μακάμπι.

Η ομάδα έχει την ποιότητα, το βάθος και τον κόσμο στο πλευρό της. Το ζητούμενο είναι η σταθερότητα και η προσήλωση στο δικό του ζωγραφιστό, τα στοιχεία που έλειψαν εμφανώς από την κακή εμφάνιση στην Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει λύσεις σε κάθε θέση, όμως χρειάζεται να επιστρέψει στις βασικές του αξίες: σκληρή άμυνα, ομαδικότητα και ενέργεια για 40 λεπτά. Το ΟΑΚΑ θα είναι ξανά γεμάτο, το κλίμα ηλεκτρισμένο και η πίεση θα μετατραπεί σε δημιουργία.

Η Μακάμπι του Όντεντ Κάτας δεν αποτελεί αμελητέα ποσότητα. Παρά τα προβλήματά της, έρχεται με ψυχολογία μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ (92-91), ενώ είχε προηγηθεί η οριακή ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με μόλις έναν πόντο διαφορά. Οι Ισραηλινοί είναι ομάδα με πείσμα και εκρηκτικά γκαρντ που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Ωστόσο, το εν λόγω ζευγάρωμα ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» μετρούν 4 συνεχόμενες νίκες απέναντι στη Μακάμπι, σκοράροντας πάνω από 93 πόντους στα 3 από αυτά, στα οποία ξεπεράστηκαν και 180 πόντοι συνολικά.

Το νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική του League Phase, φέρνοντας φρεσκάδα και αγωνιστικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ διεκδικούν το 3/3, με την Ένωση να ταξιδεύει στην Ηλιούπολη και τον Άρη να δοκιμάζεται στο Αιγάλεω. Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο ΟΦΗ τον Ηρακλή. Παράλληλα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στοχεύουν στο 2/2, ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει την πρώτη του νίκη απέναντι στη Λάρισα, καθώς στην πρεμιέρα είχε γνωρίσει πολύ βαριά ήττα στη Λειβαδιά.

Την ίδια στιγμή, η Serie A προσφέρει το δικό της «εμβόλιμο μενού» με την Αταλάντα να υποδέχεται τη Μίλαν στο Μπέργκαμο. Οι γηπεδούχοι παραμένουν αήττητοι, αλλά χρειάζονται λύσεις στο γκολ μετά από δύο σερί 0-0. Από την άλλη, οι «Ροσονέρι» ψάχνουν σταθερότητα εκτός έδρας, με το 2-2 απέναντι στην Πίζα να έχει αφήσει ερωτηματικά για τη σταθερότητά τους.

