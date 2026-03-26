Pamestoixima.gr: Ανάληψη στο… λεπτό με Google Pay

Γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς συναλλαγές με Google Pay, τώρα και στην ανάληψη!

Το Pamestoixima.gr συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία του χρήστη και να πρωτοπορεί, προσφέροντας πλέον τη δυνατότητα ανάληψης χρημάτων μέσω Google Pay, ενός από τα πιο δημοφιλή ψηφιακά πορτοφόλια παγκοσμίως.

Η ενσωμάτωση του Google Pay στην πλατφόρμα, καθώς και στην εφαρμογή του Pamestoixima.gr ενισχύει τις επιλογές ανάληψης, προσφέροντας ευκολία, ταχύτητα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε κάθε συναλλαγή.

Γιατί να επιλέξεις Google Pay στο Pamestoixima.gr:

• Αναλήψεις που ολοκληρώνονται στη στιγμή

• Χρήση χωρίς εισαγωγή στοιχείων κάρτας

• Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε βήμα

Το Pamestoixima.gr συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις, προσφέροντας μια εμπειρία παιχνιδιού που προσαρμόζεται στις ανάγκες του σύγχρονου παίκτη και εξελίσσεται με βάση τις τεχνολογικές τάσεις. Google Pay, ακόμα ένας γρήγορος και ασφαλής τρόπος για να παίζεις με τον δικό σου τρόπο.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε υπεύθυνα |