Παιχνίδι από το… μέλλον με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (29/10)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό και τον Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ (21:15) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει άλλο ένα απαιτητικό παιχνίδι στον «μαραθώνιο», αυτή τη φορά απέναντι στους Μονεγάσκους, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων μετά τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι όπου είχε επικρατήσει η ομάδα του Σπανούλη, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο νίκες, μία οριακή στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι (94-95) και μία εύκολη στο Μόναχο επί της Μπάγερν (71-96) και ανέβηκαν στο 4-2, ρεκόρ που θέλουν να βελτιώσουν επιστρέφοντας στο ΣΕΦ.

Ο Μπαρτζώκας πλέον έχει πιο πολλές λύσεις λόγω των επιστροφών, κυρίως του Εβάν Φουρνιέ και περιμένει από την ομάδα του διάρκεια απόδοσης σε υψηλό επίπεδο όπως έπραξε με τους Βαυαρούς, με αποτέλεσμα να μετατρέψει το παιχνίδι σε περίπατο.

Ολυμπιακός – Μονακό 1(-5.5):1.84 2(+5.5):1.97

Στην αντίπερα όχθη ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει στο μπασκετικό του «σπίτι», με τη Μονακό να έχει ως τώρα ρεκόρ 3-3 με αστάθεια τόσο σε απόδοση, όσο και στα αποτελέσματα.

Η περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης προέρχεται από την ήττα απέναντι στη Χάποελ (85-77) έχοντας μία νίκη σε τρεις εκτός έδρας αγώνες και ψάχνει το δεύτερο «διπλό» όπως και στο περσινό αντίστοιχο ματς κανονικής περιόδου (77-80) πριν τη νίκη στο Final-4 (68-78).

Η Μονακό η οποία στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της (31/10) στηρίζεται σταθερά στον οίστρο του Μάικ Τζέιμς (15.8 πόντοι), με Τάις (13.5) και Ντιαλό (12.2) να είναι στην πρώτη γραμμή όπως και το φετινό μεγάλο απόκτημα Νίκολα Μίροτιτς των 13.2 πόντων που θέλει να δώσει το κάτι παραπάνω στο σύνολο του Έλληνα ομοσπονδιακού τεχνικού.

