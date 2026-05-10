AEK-ΠΑΟ & Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένη»… στέψη στο Μπάρτσα-Ρεάλ

Κυριακή σημαίνει ντέρμπι και το πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ισπανία δεν απογοητεύει! Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ αναζητά νίκη… μισό πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δίνουν τη δική τους μάχη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να διατηρηθούν ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου, αλλά και στο ποιος θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για τα μεγάλα ντέρμπι της Κυριακής, όλες τις επιλογές για τα ματς της ημέρας και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Σούπερ ματσάρα και στη La Liga, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα θέλει να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια στο Clasico της Βαρκελώνης με «καλεσμένη» τη διχασμένη Ρεάλ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.50: Νίκη ΑΕΚ – Over 8.5 κόρνερ – Under 6.5 κάρτες – Να σκοράρει Γιόβιτς

H AEK υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, με τον τίτλο να βρίσκεται εντός εμβέλειας. Η Ένωση παραμένει σε mood…. πρωταθλήτριας από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα play-offs και χρειάζεται μόλις τέσσερις βαθμούς στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν, ώστε να εξασφαλίσει και μαθηματικά το τρόπαιο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε περίφημα την πορεία της με κομβικές νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, τους οποίους έχει απωθήσει στο -6 και σε μια ασφαλή απόσταση από την κορυφή. Απέναντι στον Παναθηναϊκό βέβαια είχε την ευκαιρία να ξεφύγει στο +8 με νίκη στη Λεωφόρο, αλλά δεν κατάφερε να αρπάξει την ευκαιρία. Αν και έπαιζε με παίκτη παραπάνω για περισσότερα από 70 λεπτά, η Ένωση σπατάλησε τις ευκαιρίες της κι έμεινε στο 0-0.

Ακόμα κι έτσι πάντως έδειξε την υπεροχή της σε μια εκτός έδρας συνάντηση και στην άτυπη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Στα δικά της χώματα άλλωστε η ΑΕΚ… αλλάζει επικίνδυνα δυναμική, όπως αποδεικνύουν περίτρανα (και) τα φετινά αποτελέσματα.

Ενδεικτικά, η τελευταία φορά που δεν νίκησε στην έδρα της στο πρωτάθλημα ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό πίσω στον Φεβρουάριο, σε ένα ματς όπου οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να σώσουν τον βαθμό λίγο πριν τη λήξη. Δύο εβδομάδες νωρίτερα βέβαια, ο Παναθηναϊκός δεν είχε την ίδια τύχη. Το Τριφύλλι υποτάχθηκε με το βαρύ 4-0 χάρη σε καρέ τερμάτων του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πήρε λεπτά συμμετοχής στη Λεωφόρο και δείχνει να επανέρχεται σταδιακά σε φουλ ρυθμούς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Μπαρτσελόνα – Να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες – Under 3.5 γκολ

Clasico με άρωμα τίτλου στη Βαρκελώνη, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα ψάχνει να δώσει τη χαριστική βολή στη Ρεάλ! Οι Μπλαουγκράνα χρειάζονται πρακτικά έναν βαθμό για να εξασφαλίσουν το πρωτάθλημα απέναντι στη μισητή αντίπαλο και όλοι οι οιωνοί είναι υπέρ τους. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ συνεχίζει να πηγαίνει… τρένο στη La Liga, καθώς προέρχεται από ένα σερί δέκα αγωνιστικών στη La Liga που την έχει βοηθήσει να χτίσει μια χαοτική διαφορά έντεκα βαθμών απέναντι στη Ρεάλ.

Η επιθετική γραμμή συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς και στην Ισπανία καμία δύναμη δεν δείχνει ικανή να τη σταματήσει μέσα στο 2026. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, διότι στην Ευρώπη η Ατλέτικο της προκάλεσε… ζόρι και την πέταξε εκτός Champions League!

Την ώρα βέβαια που όλα δείχνουν να πηγαίνουν δεξιά στη Μπαρτσελόνα, στη Μαδρίτη όλα καταρρέουν! Ο σοβαρός τσακωμός ανάμεσα σε Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί μερικές ημέρες πριν από το Clasico αποτέλεσε το τελευταίο επεισόδιο στο… ριάλιτι που τρέχει φέτος στην ισπανική πρωτεύουσα, μιας και τα αποδυτήρια μυρίζουν μπαρούτι μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο.

Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο τα πράγματα δεν μοιάζουν καλύτερα για τους Μερένγκες, μιας και ο Αλβάρο Αρμπελόα δεν έχει καταφέρει να βρει φάρμακο για την αστάθεια. Η Ρεάλ συνεχίζει να πέφτει σε γκέλες και να πετάει βαθμούς αριστερά και δεξιά, μετρώντας μόλις δυο νίκες στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές στη La Liga. Και στη Βαρκελώνη ίσως την περιμένει το τελειωτικό χτύπημα στα όνειρα τίτλου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ