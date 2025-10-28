Ολυμπιακός – Μονακό σούπερ Boosted Bet Builder πόντων και σκόρερ στην Elabet

Με την ψυχολογία και τη διάθεση εκεί ακριβώς που τη θέλει, ο Ολυμπιακός περιμένει τον… αγαπημένο του Βασίλη Σπανούλη, αλλά με διάθεση να τον «εκδικηθεί», στην πρώτη μάχη τους μετά το Final 4. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βγάζει σταδιακά τον γνώριμο χαρακτήρα της, με δύο σπουδαίες εμφανίσεις να έχουν ανεβάσει το ηθικό και τη δυναμική της. Πρώτα ήρθε η ανατροπή-θρίλερ απέναντι στη Μακάμπι και στη συνέχεια η επιβλητική εμφάνιση στο Μόναχο, που έδειξε πως ο Ολυμπιακός όταν βρίσκει στα καλά του, παίζει ίσως το καλύτερο μπάσκετ της Euroleague.

Ο Μπαρτζώκας γνωρίζει πως απέναντί του έχει μία Μονακό με ποιότητα και βάθος. Παίκτες όπως οι Μίροτιτς, Νέντοβιτς και Τζέιμς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή, ωστόσο ο στόχος είναι σαφής: περιορισμός του Τζέιμς, που φέτος σκοράρει 15.8 πόντους ανά ματς, αισθητά λιγότερους από τις προηγούμενες σεζόν. Οι «Ερυθρόλευκοι» αναζητούν τρίτη διαδοχική επιτυχία και μοιάζουν ώριμοι και έτοιμοι να χτίσουν σερί.

Η Μονακό παραμένει ικανή αλλά ασταθής. Με ρεκόρ 3-3, έρχεται από ήττα 85-77 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και ψάχνει αντίδραση μετά και το 77-73 από τη Βίρτους. Ο Σπανούλης προσπαθεί να βρει ισορροπία μεταξύ δημιουργίας και άμυνας, όμως η ομάδα του δυσκολεύεται εκτός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ ψάχνει συνέχεια στο θετικό ξεκίνημα της νέας εποχής. Μετά την πρώτη νίκη με τον Ισπανό στον πάγκο, το ζητούμενο είναι η σταθερότητα και ένα δεύτερο θετικό αποτέλεσμα που θα δώσει ηρεμία. Ο Μπενίτεθ αναμένεται να κάνει μερικές αλλαγές στην ενδεκάδα, θέλοντας να δοκιμάσει σχήματα, αλλά η φιλοσοφία παραμένει ίδια: πειθαρχία και έλεγχος του ρυθμού.

Ο Ατρόμητος, από την πλευρά του, προέρχεται από το εντυπωσιακό 3-1 επί του ΟΦΗ, αποτέλεσμα που ανέβασε την ψυχολογία. Παίζει ανοιχτά, με 7 Goal/Goal στα 8 τελευταία παιχνίδια, και βρίσκει γκολ σχεδόν σε κάθε αναμέτρηση, αλλά αμυντικά εξακολουθεί να δέχεται εύκολα φάσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει υπεροχή στην παράδοση (4 νίκες στα 5 τελευταία), αλλά στα 7 πιο πρόσφατα καμία ομάδα δεν κέρδισε με διαφορά άνω του ενός γκολ.

Η Ίντερ επιστρέφει στο «Σαν Σίρο» μετά τη μεγάλη νίκη επί της Νάπολι, θέλοντας να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής. Οι «Νερατζούρι» διαθέτουν τη καλύτερη επίθεση της Serie A με 19 γκολ σε 8 ματς, αλλά αμυντικά δεν θυμίζουν την περσινή σταθερότητα, έχοντας δεχτεί ήδη 11 τέρματα. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες βρίσκεται σε φανταστική κατάσταση και οδηγεί ξανά την ομάδα με αυτοπεποίθηση.

Η Φιορεντίνα πάλι βρίσκεται στα χειρότερά της. Με 4 ήττες και 4 ισοπαλίες στα πρώτα παιχνίδια, εμφανίζει δυσκολία στο σκοράρισμα και προβλήματα στην άμυνα. Το να παίζει στην Ίντερ παραδοσιακά είναι μία από τις πιο δύσκολες εξόδους για εκείνη, ενώ η παράδοση δείχνει ξεκάθαρα προς τη μεριά των γηπεδούχων: 15 από τα τελευταία 20 μεταξύ τους ματς ήταν Goal/Goal και 8 από τα 12 Over 2.5.

