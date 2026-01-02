Ο πρώτος τίτλος του 2026 με ειδικά στοιχήματα από τη Novibet!

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ διεκδικούν το ελληνικό Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Οι δύο ομάδες έρχονται και πάλι αντιμέτωπες σε έναν τελικό, μετά από αυτόν του Κυπέλλου Ελλάδας την περσινή σεζόν. Τότε οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-0 και έκαναν το νταμπλ, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ελλάδας.

Τώρα το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι και πάλι το μεγάλο φαβορί και καλείται να το δείξει στο γήπεδο. Δεν έκλεισε βέβαια το 2025 με τον τρόπο που θα ήθελε καθώς η εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Κηφισιά «έριξε» την ομάδα στην 2η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Είναι πλέον στο -1 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ ενώ ακολουθούν 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις με Ατρόμητο (10/01) και Αστέρα Aktor (17/01). Η προσοχή της ομάδας είναι στραμμένη βέβαια στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και μετά από αυτό θα αρχίσει η προετοιμασία για τα υπόλοιπα.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει να διαχειριστεί και κάποιες σημαντικές απουσίες καθώς ο Ελ Κααμπί είναι με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ ο Λορέντζο Πιρόλα είναι τραυματίας.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 1: 1.27 X: 5.80 2: 10.50

Στην αντίπερα όχθη, ο ΟΦΗ βρίσκεται εδώ λόγω της περσινής του πορείας έως τον τελικό του Κυπέλλου. Εκεί δεν κατάφερε να πανηγυρίσει και ελπίζει να το κάνει τώρα. Παίζει μάλιστα εντός έδρας, θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου του αλλά και ένα πολύ δύσκολο έργο απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο.

Για το τελευταίο παιχνίδι του 2025 η ομάδα του Χρήστου Κόντη ηττήθηκε με 2-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαφέλδεια, σε ένα ματς όπου μάλιστα προηγούταν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η σεζόν βέβαια ξεκίνησε με μεγαλύτερες προσδοκίες οι οποίες γρήγορα διαψεύστηκαν. Ο Ράσταβατς αποτέλεσε παρελθόν και ο Κόντης ανέλαβε για να βγάλει την ομάδα από το αγωνιστικό αδιέξοδο. Για την ώρα είναι στο +3 από την προτελευταία θέση και ελπίζει σε ένα καλύτερο έτος.

