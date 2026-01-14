Novibet: Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με ενισχυμένες αποδόσεις! (15/01)

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Μόναχο προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μπάγερν για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν μία καλή εμφάνιση στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια και επέστρεψαν στις νίκες επικρατώντας με 84-71.

Ο Κέντρικ Ναν για άλλο ένα ματς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 21 πόντους, ενώ ο Ρισόν Χολμς έδειξε τον καλό του εαυτό «αγγίζοντας» το double-double με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν με ρεκόρ 13-8 παραμένει στην 7η θέση της βαθμολογίας αλλά μόλις μία νίκη μακριά από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Τούρκος κόουτς βέβαια δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (11/01) παρά τη νίκη του «τριφυλλιού» με 94-86. Μάλιστα ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας προκειμένου η ομάδα να δουλέψει στο γήπεδο.

Επιπλέον είδε τον Κέντρικ Ναν να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στην προπόνηση της Δευτέρας (13/01) και να μένει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός: 1(+4.5): 1.93 2(-4,5): 1.87

Οι Βαυαροί πάλεψαν αρκετά την προηγούμενη αγωνιστική στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό αλλά στο τέλος ηττήθηκαν με 95-80. Στο πρώτο ημίχρονο έβαλε δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό τους.

Ο Αντρέας Ομπστ διακρίθηκε για άλλο ένα ματς πετυχαίνοντας 21 πόντους με 3/8 τρίποντα με τους ΜακΚόρμακ και Μάικ να βάζουν από 13 ο καθένας. Ο Πέσιτς ανέλαβε την ομάδα με στόχο να βελτιώσει την εικόνα της αλλά η αποστολή του είναι δύσκολη.

Εντός έδρας η Μπάγερν έχει πετύχει τις 6 από τις 7 φετινές της νίκες στη Euroleague και με ρεκόρ 7-14 είναι στην 17η θέση. Δεν μοιάζει ότι μπορεί να διεκδικήσει την είσοδο της στα πλέι οφ οπότε δεν υπάρχει και η ίδια πίεση στην ομάδα.

