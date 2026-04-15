Μπάγερν ή Ρεάλ; Άρσεναλ ή Σπόρτινγκ; Η απάντηση με 0% γκανιότα στην Elabet και σούπερ «Ενίσχυση» στην μπασκετική ΑΕΚ

Πράξη δεύτερη στα προημιτελικά του Champions League, με τις Μπάγερν και Άρσεναλ να έχουν πάρει σούπερ προβάδισμα με τα «διπλά» που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκάθαρα είναι τα φαβορί και ειδικά οι Λονδρέζοι, μιας και κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ σούπερ φαβορί όταν αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης Η βραδιά όμως έχει και μπάσκετ και την ΑΕΚ να θέλει τη νίκη επί της Μπανταλόνα, η οποία θα τη στείλει στο Final-4 του «πορτοκαλί» Champions League.

Το υπέρ της Άρσεναλ 1-0 στη Λισσαβόνα της δίνει τον έλεγχο, όμως η εικόνα της το τελευταίο διάστημα δεν επιτρέπει χαλαρότητα. Τα συνεχόμενα απαιτητικά ματς έχουν αφήσει σημάδια και έχουν δημιουργήσει άγχος για το πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, στην Ευρώπη παραμένει αξιόπιστη. Έχει χτίσει μια πολύ δυνατή παρουσία φέτος, με σχεδόν απόλυτη αποτελεσματικότητα.

Η Σπόρτινγκ από την άλλη έδειξε στο πρώτο ματς ότι μπορεί να σταθεί παραπάνω από αξιοπρεπώς. Δημιούργησε, πίεσε, αλλά δεν βρήκε το γκολ που θα άλλαζε τα δεδομένα. Τώρα είναι αναγκασμένη να ρισκάρει περισσότερο, κάτι που ανοίγει χώρους αλλά αυξάνει και το ρίσκο απέναντι σε μια ομάδα με κυνισμό και ποιότητα στα τελειώματα.

Το 2-1 της Μαδρίτης δίνει στην Μπάγερν το πάνω χέρι, όμως η πραγματική της δύναμη αυτή τη στιγμή είναι η συνολική εικόνα της. Μια ομάδα που σκοράρει ασταμάτητα, παίζει με ένταση και δείχνει να έχει βρει ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Έχει ήδη φτάσει τα 105 γκολ στο πρωτάθλημα και έσπασε το ιστορικό ρεκόρ της ίδιας από το 1971-72. Αυτό το μομέντουμ μεταφέρεται και στην Ευρώπη. Στο πρώτο ματς στο “Μπερναμπέου” ήταν κυνική, αλλά χρειάστηκε και τον Νόιερ, που με τις επεμβάσεις του κράτησε το αποτέλεσμα.

Η Ρεάλ από την άλλη πηγαίνει με πίεση και ερωτηματικά. Το 1-1 με τη Χιρόνα ουσιαστικά την απομάκρυνε από τον τίτλο και πλέον όλο το βάρος πέφτει στο Champions League. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά η συνολική της εικόνα. Δείχνει αστάθεια, δεν ελέγχει τις καταστάσεις και χρειάζεται ένα παιχνίδι σχεδόν τέλειο για να ανατρέψει την κατάσταση στο Μόναχο.

Υπάρχουν ήττες που απλά σε πονάνε και υπάρχουν και εκείνες που σε ξυπνάνε. Για την ΑΕΚ, αυτό που έγινε στην Μπανταλόνα άπαντες εύχονται να ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Το 88-66 στην Ισπανία ήρθε φυσιολογικά με βάση την άσχημη βραδιά της ομάδας του Σάκοτα, τρόπος που όμως δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της σειράς.

Το σημαντικό όμως δεν είναι τι έγινε εκεί. Είναι τι έρχεται τώρα. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο εντός για το Game 3, εκεί όπου η εικόνα αλλάζει. Εκεί που η άμυνα δίνει τον τόνο και το παιχνίδι ανοίγει μέσα από την ένταση και τη στήριξη του κόσμου. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο «όπλο» της. Αν η ΑΕΚ επιβάλλει τον ρυθμό της, αν βγάλει ενέργεια από την άμυνα και πάρει ώθηση από τον κόσμο, το παιχνίδι αλλάζει εντελώς. Δεν είναι ομάδα που παίζει καλά όταν σκέφτεται. Είναι ομάδα που παίζει καλά όταν νιώθει. Και αυτό το Game 3 είναι ακριβώς τέτοιο παιχνίδι.

