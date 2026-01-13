ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μοναδικές αποδόσεις από τη winmasters στο Τσέλσι – Άρσεναλ για το Καραμπάο Καπ!

Μπορεί να είμαστε ακόμη στον Ιανουάριο, αλλά είναι καιρός για ημιτελικά Καραμπάο Καπ. Τσέλσι και Άρσεναλ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στις 22:00, με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό (ακολουθεί ρεβάνς στις 3 Φεβρουαρίου στο «Έμιρεϊτς»).

Αν αναρωτιέσαι πού θα βρεις κορυφαίες αποδόσεις και μοναδικές προσφορές* για το μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου, τότε η winmasters είναι εδώ για σένα!

Εκεί, οι «κανονιέρηδες» έχουν τον πρώτο λόγο, με το διπλό να δίνεται στο 2.25. Πιο ψηλά η ισοπαλία και ο άσος, αμφότερα άνω του τριπλασιασμού (3.40 και 3.20 αντίστοιχα).

Προφανώς, το μυαλό όλων σε τέτοιες αναμετρήσεις πηγαίνει απευθείας και στα γκολ. Μεγάλη, βέβαια, ισορροπία παρατηρείται στο line του 2,5, με το Over να δίνεται στο 1.91 και το Under στο 1.89. Μεγαλύτερη απόκλιση στο Goal/Goal και No Goal, με 1.70 και 2.10 αντιστοίχως.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Κοιτώντας, επίσης, τα ρόστερ των δύο αντιπάλων, μπορούμε να επιλέξουμε και πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Για εσένα που σου αρέσει να πηγαίνεις σε αγορές παικτών, το anytime γκολ του Εστεβάο «πληρώνει» 4.30.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Από την άλλη, αν είσαι λάτρης των συνδυαστικών αγορών και bet builder, το Goal/Goal, συνδυαστικά με το Χ2 και το Over 8,5 κόρνερ, προσφέρεται στο ελκυστικότατο 3.80.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

