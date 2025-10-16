Μην χάσεις το Εφές – Παναθηναϊκός με ΤΡΕΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* στη Novibet

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (17/10 20:30) για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται και πάλι αντιμέτωπες μετά τα περσινά πλέι οφ, όπου οι «πράσινοι» είχαν πάρει την πρόκριση για το Final 4 επικρατώντας με 3-2 στη σειρά.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν μπορεί να μην εντυπωσίασε με την απόδοση του την Τετάρτη (15/10) στην Τelekom Center Athens απέναντι στη Βιλερμπάν όμως πήρε τη νίκη με 91-85. Έτσι με ρεκόρ 3-1 βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, συγκατοικώντας με άλλες πέντε ομάδες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ρισόν Χολμς ο οποίος την ημέρα των γενεθλίων του πέτυχε 24 πόντους με 11/12 δίποντα ενώ είχε και 10 ριμπάουντ. Αυτή ήταν με διαφορά η καλύτερή του εμφάνιση από τη μέρα που φόρεσε την πράσινη φανέλα και δείχνει σιγά – σιγά να προσαρμόζεται στις συνθήκες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Από κοντά και ο Κέντρικ Ναν που αγωνίστηκε 34:53 λεπτά πετυχαίνοντας 26 πόντους και γεμίζοντας τη στατιστική του με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού που πέτυχε πάνω από 10 πόντους, έχοντας 12 με 2/5 τρίποντα σε 28:59 λεπτά συμμετοχής.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους μία πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στην ποιοτική Αναντολού Εφές όμως ψάχνουν τη δεύτερη σερί νίκη τους αλλά και δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας.

Στην αντίπερα όχθη η τουρκική ομάδα προέρχεται από μία σημαντική νίκη καθώς το βράδυ της Τρίτης (14/10) επικράτησε με 82-78 στο ΣΕΦ του Ολυμπιακού.

Η Αναντολού Εφές έβαλε έτσι στοπ στο σερί των δύο ηττών που «έτρεχε» στη διοργάνωση και πανηγύρισε για πρώτη φορά εκτός έδρας τη φετινή σεζόν στη Euroleague. Ο Κόουλ Σουάιντερ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Κοκόσκοφ καθώς με 20 πόντους σε μόλις 14:09 λεπτά παιχνιδιού αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, έχοντας 4/7 τρίποντα.

Ο Σέιν Λάρκιν πέτυχε 18 πόντους (4/4 τρ.) έχοντας βέβαια 2/11 δίποντα ενώ στο τέλος τη σκυτάλη πήρε ο Κορντινιέ σκοράροντας πολύ σημαντικά καλάθια και δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ έδειξε ότι έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, αγωνίστηκε 20:43 λεπτά και έφτασε τους 11 πόντους.

