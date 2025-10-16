Μην χάσεις το Εφές – Παναθηναϊκός με ΤΡΕΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* στη Novibet

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (17/10 20:30) για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται και πάλι αντιμέτωπες μετά τα περσινά πλέι οφ, όπου οι «πράσινοι» είχαν πάρει την πρόκριση για το Final 4 επικρατώντας με 3-2 στη σειρά.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν μπορεί να μην εντυπωσίασε με την απόδοση του την Τετάρτη (15/10) στην Τelekom Center Athens απέναντι στη Βιλερμπάν όμως πήρε τη νίκη με 91-85. Έτσι με ρεκόρ 3-1 βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, συγκατοικώντας με άλλες πέντε ομάδες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ NOVASPORTS!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ρισόν Χολμς ο οποίος την ημέρα των γενεθλίων του πέτυχε 24 πόντους με 11/12 δίποντα ενώ είχε και 10 ριμπάουντ. Αυτή ήταν με διαφορά η καλύτερή του εμφάνιση από τη μέρα που φόρεσε την πράσινη φανέλα και δείχνει σιγά – σιγά να προσαρμόζεται στις συνθήκες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Από κοντά και ο Κέντρικ Ναν που αγωνίστηκε 34:53 λεπτά πετυχαίνοντας 26 πόντους και γεμίζοντας τη στατιστική του με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού που πέτυχε πάνω από 10 πόντους, έχοντας 12 με 2/5 τρίποντα σε 28:59 λεπτά συμμετοχής.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους μία πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στην ποιοτική Αναντολού Εφές όμως ψάχνουν τη δεύτερη σερί νίκη τους αλλά και δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ NOVASPORTS!

Στην αντίπερα όχθη η τουρκική ομάδα προέρχεται από μία σημαντική νίκη καθώς το βράδυ της Τρίτης (14/10) επικράτησε με 82-78 στο ΣΕΦ του Ολυμπιακού.

Η Αναντολού Εφές έβαλε έτσι στοπ στο σερί των δύο ηττών που «έτρεχε» στη διοργάνωση και πανηγύρισε για πρώτη φορά εκτός έδρας τη φετινή σεζόν στη Euroleague. Ο Κόουλ Σουάιντερ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Κοκόσκοφ καθώς με 20 πόντους σε μόλις 14:09 λεπτά παιχνιδιού αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, έχοντας 4/7 τρίποντα.

Ο Σέιν Λάρκιν πέτυχε 18 πόντους (4/4 τρ.) έχοντας βέβαια 2/11 δίποντα ενώ στο τέλος τη σκυτάλη πήρε ο Κορντινιέ σκοράροντας πολύ σημαντικά καλάθια και δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ έδειξε ότι έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, αγωνίστηκε 20:43 λεπτά και έφτασε τους 11 πόντους.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.