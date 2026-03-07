«Μάχες» βαθμολογικού ενδιαφέροντος με ειδικά στοιχήματα!

Το ελληνικό πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια, τόσο στη Super League όσο και στη Super League 2.

Στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Πανιώνιο και την Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα για τη «Μαύρη Θύελλα» η οποία με μία νίκη θα «σφραγίσει» την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία μετά από 26 ολόκληρα χρόνια.

Το σύνολο του Αλέκου Βοσνιάδη έχει απόσταση πέντε βαθμών από τον Πανιώνιο, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των play offs. Από την άλλη η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και θέλει μόνο τη νίκη έτσι ώστε να ελπίζει στις εναπομείνασες αγωνιστικές.

Πανιώνιος – Καλαμάτα 1: 2.65 X: 2.90 2: 2.75

Για τη Super League, ο Άρης φιλοξενεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Ατρόμητο. Οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν μετά από καιρό ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου πλέον στον πάγκο τους.

Η ήττα από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική τους έριξε στην 7η θέση της βαθμολογίας και μόλις ένα πόντο πάνω από τα play out. Στην αντίπερα όχθη ο Ατρόμητος τρέχει ένα σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς ήττα. Εκτός έδρας μάλιστα έχει περισσότερες νίκες (5) απ’ ότι στο Περιστέρι (2) και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχει μαζέψει 27 πόντους και ισοβαθμεί με τον Βόλο στην 8η θέση.

Άρης – Ατρόμητος 1: 2.05 X: 3.20 2: 4.00

Η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία (2-2) στον Βόλο, κάτι που του «στοίχισε» τη μοναξιά στην πρώτη θέση. Πλέον ισοβαθμεί με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και επιθυμεί να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα στο μεταξύ τους ντέρμπι της Κυριακής (08/03).

Στη Λάρισα μπορεί να γνώρισαν την ήττα με 3-0 στην Κρήτη από τον ΟΦΗ αλλά συνεχίζουν να έχουν βάσιμες ελπίδες για την παραμονή τους. Είναι στο +5 από τον Αστέρα Aktor, τον οποίο και υποδέχονται την επόμενη αγωνιστική, σε μία αναμέτρηση που μοιάζει ως το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν έως τώρα.

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1: 1.26 X: 5.60 2: 12.50

