Κυριακή με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκό σούπερ «Ενισχυμένους» σε γκολ και σκόρερ

Μία αγωνιστική πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου της Super League και οι μάχες κορυφώνονται. Πόσο μάλλον όσον αφορά το καλύτερο πλασάρισμα στα ψηλά, ενόψει των play off. Η ΑΕΚ καλείται να περάσει από το Περιστέρι, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Και πιο πίσω, αλλά ερχόμενος με φόρα, ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΚ επιστρέφει σε ρυθμούς Super League μετά την μεσοβδόμαδη ευρωπαϊκή περιπέτεια με στόχο να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Ένωση έχει φουλάρει το ντεπόζιτο της αυτοπεποίθησης ύστερα από την κυρίαρχη εμφάνιση και τον θρίαμβο επί της Τσέλιε με 4-0 στη Σλοβενία, ο οποίος φαίνεται να έχει κλειδώσει την παρουσία της στους «8» του Conference League.

Από την πλευρά του ο Ατρόμητος τρέχει ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων στη Super League που την έχει ανεβάσει εντός της πρώτης οκτάδας! Η αμυντική συνοχή παραμένει ο πυρήνας της επιτυχίας της και ψάχνει κάθε βαθμό που μπορεί ώστε να κερδίσει τη μάχη απέναντι σε Βόλο, Άρη και ΟΦΗ για να τερματίσει μεταξύ των θέσεων 5-8.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να καλπάζει τις τελευταίες εβδομάδες σε Ελλάδα κι Ευρώπη! Αφού κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη τετράδα με θρίαμβο στη Λιβαδειά, συνέχισε να προσφέρει χαρά στον κόσμο του και σε ευρωπαϊκό τερέν, καθώς υπέταξε με 1-0 τη Μπέτις! Ενόψει της ρεβάνς επί ισπανικού εδάφους την επόμενη εβδομάδα, οι Πράσινοι στρέφουν το βλέμμα τους στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και η επιλογή του rotation δεδομένα θα παίξει στο μυαλό του Μπενίτεθ.

Την ίδια ώρα ο Παναιτωλικός γιόρτασε τα 100 χρόνια ιστορίας του με νίκη στο Αγρίνιο επί της Κηφισιάς, έχοντας κάνει άλματα τις τελευταίες εβδομάδες ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. Μέσα στο 2026 σπάνια έχει επιτρέψει στα σκορ να ξεφύγουν ακόμα κι απέναντι σε ομάδες του Big-4 και η κούραση του Παναθηναϊκού μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι μπορεί να τον εξυπηρετήσει.

Μετά από δυο αγωνιστικές μακριά από την έδρα του, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Τούμπα για το ματς απέναντι στον Λεβαδειακό. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να μείνουν όρθιοι στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς παρά τις πολλές απουσίες πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας και παρέμειναν σε απόσταση βολής από την κορυφή. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται πλέον να επιστρέφει στα τρίποντα, ώστε να μην χάσει έδαφος σε σχέση με τους δυο ανταγωνιστές της για τον τίτλο. Τώρα αναμένεται να υπάρξει ενίσχυση από τον σούπερ σταρ του club. Ο Κωνσταντέλιας που απουσίασε καιρό, πήρε λεπτά στο Φάληρο και λογικά αυτά θα αυξάνονται σταδιακά, ενόψει και τον play off για το πρωτάθλημα.

Ο Λεβαδειακός από την πλευρά του, δείχνει να έχει ξεμείνει από καύσιμα στο τελευταίο σπριντ της κανονικής διάρκειας της σεζόν, με τις ελπίδες του για είσοδο στην πρώτη τετράδα να τερματίζονται οριστικά την προηγούμενη αγωνιστική μετά την βαριά τεσσάρα από τον Παναθηναϊκό. Ήταν η τρίτη σερί ήττα για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και τέταρτη συνολικά στα τελευταία πέντε ματς πρωταθλήματος, έχοντας δεχτεί δώδεκα γκολ στο μεσοδιάστημα!

