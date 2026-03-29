Κολομβία – Γαλλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Κολομβία και η Γαλλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ουάσινγκτον, σε μία αναμέτρηση που θα έχει έντονα χρώμα Μουντιάλ, καθώς οι δύο ομάδες θα συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και θα μονομαχήσουν τώρα σε αμερικανικό έδαφος. Μία νίκη για τους Νοτιοαμερικανούς, τρεις για τους «τρικολόρ» στα 4 μεταξύ τους παιχνίδια (5-7 γκολ).

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Κολομβία τα πήγε περίφημα στα προκριματικά του Μουντιάλ, στη Λατινική Αμερική. Με επτά νίκες, επτά ισοπαλίες και τέσσερις ήττες ισοβάθμησε στην 3η θέση με την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία και την Παραγουάη. Στο τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος είχε πέντε νίκες σε έξι ματς, ενώ έμεινε αήττητη σε όλο το 2025 (5-4-0). Ωστόσο, αυτό το σερί τελείωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν έχασε 2-1 από την Κροατία σε φιλικό που έγινε στο Ορλάντο, παρά το ότι προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό.

Αήττητη εξασφάλισε τη συμμετοχή της η Γαλλία. Μετείχε στον 4ο προκριματικό όμιλο της Ευρώπης και με πέντε νίκες και μία ισοπαλία πήρε την πρωτιά, αφήνοντας πίσω της τις Ουκρανία, Ισλανδία και Αζερμπαϊτζάν. Νικήτρια στο Μουντιάλ του 2018 και φιναλίστ σε εκείνο του 2022, φιλοδοξεί να φτάσει και τώρα όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση, που θα αποτελέσει και το κύκνειο άσμα για τον προπονητή Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της, ύστερα από 14 χρόνια. Οι «τρικολόρ» έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους, καθώς το βράδυ της Πέμπτης, στο πρώτο τους φιλικό επί αμερικανικού εδάφους, στο Φόξμπορο της Καλιφόρνια, νίκησαν με 2-1 τη Βραζιλία και ας έπαιζαν με 10 παίκτες από το 55ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν. Στα δύο ματς το σκορ ήταν 1-0 (υπέρ της Γαλλίας), ενώ στα άλλα δύο η καθεμιά πανηγύρισε από μία νίκη με 3-2.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο ματς που θα διεξαχθεί στο «Northwest Stadium» στην Ουάσινγκτον, το Over 1,5 γκολ της Κολομβίας το βλέπουμε στο 3.30** από 3.10, ενώ το να σημειωθεί το 1ο γκολ στη χρονική περίοδο 00:00-14:59 ανεβαίνει στο 3.50** από 3.25 με την Ενίσχυση Απόδοσης. Με Σούπερ Ενίσχυση, το ημίχρονο/τελικό: 2/2 εκτοξεύεται στο 3.50** από 2.75**.

Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία ΑΙ είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Φυσικά, στην πλατφόρμα της Betsson θα προκύψουν και συγκλονιστικές ευκαιρίες στο live, αναλόγως με το πώς θα πηγαίνει το ματς. Αν έχεις ποντάρει από νωρίς, μπορείς να σιγουρέψεις τα κέρδη σου, χρησιμοποιώντας το περίφημο Auto Cash Out, που σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα. Μία δυνατότητα που σου προσφέρει ελευθερία, αλλά κι απόλυτη εξασφάλιση με τη φερεγγυότητα της Betsson.

