Κερδίζετε 2 Εισιτήρια για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης με την bet365!

Η Μεγάλη Κλήρωση Εισιτηρίων της bet365 σας δίνει τη μοναδική ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την εμπειρία ενός αγώνα UEFA Champions League! Χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες στα κορυφαία γήπεδα, από τη League Phase έως τα τελικά της διοργάνωσης.

Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, η bet365 κληρώνει εισιτήρια για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ανάμεσά τους, μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: Ολυμπιακός v Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για μια μεγάλη «μάχη» απέναντι στους 15 φορές νικητές του κορυφαίου διασυλλογικού θεσμού, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μεγάλη Κλήρωση Εισιτηρίων της bet365 σας δίνει την ευκαιρία να βρίσκεστε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για αυτό το σπουδαίο παιχνίδι.

Πώς να συμμετάσχετε ΔΩΡΕΑΝ στην κλήρωση:

Εγγραφή ή είσοδος στο λογαριασμό σας μέσα από το link.

Επιλογή του αγώνα ή των αγώνων που θέλετε να κερδίσετε.

Κλικ στη ‘’Συμμετοχή’’ εντός προθεσμίας.

Καλή τύχη!

Εκτός από αυτό το μεγάλο ματς, υπάρχουν διαθέσιμοι άλλοι 17 αγώνες όπου μπορείτε να διεκδικήσετε εισιτήρια, όπως:

Chelsea v Barcelona (Τρίτη 25 Νοε) Ajax v Benfica (Τρίτη 25 Νοε) B. Dortmund v Villareal (Τρίτη 25 Νοε) Arsenal v Bayern München (Τετάρτη 26 Νοε)



Atleti v Inter (Τετάρτη 26 Νοε)

Liverpool v PSV (Τετάρτη 26 Νοε)

Paris v Tottenham (Τετάρτη 26 Νοε)

* Ως ένας Επίσημος Παγκόσμιος Συνεργάτης, εισιτήρια για αγώνες του UEFA Champions League θα κληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ