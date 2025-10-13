ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Κερδίζετε 2 Εισιτήρια για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης με την bet365!

Η Μεγάλη Κλήρωση Εισιτηρίων της bet365 σας δίνει τη μοναδική ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την εμπειρία ενός αγώνα UEFA Champions League! Χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες στα κορυφαία γήπεδα, από τη League Phase έως τα τελικά της διοργάνωσης.

Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, η bet365 κληρώνει εισιτήρια για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ανάμεσά τους, μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: Ολυμπιακός v Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για μια μεγάλη «μάχη» απέναντι στους 15 φορές νικητές του κορυφαίου διασυλλογικού θεσμού, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μεγάλη Κλήρωση Εισιτηρίων της bet365 σας δίνει την ευκαιρία να βρίσκεστε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για αυτό το σπουδαίο παιχνίδι.

Πώς να συμμετάσχετε ΔΩΡΕΑΝ στην κλήρωση:

  • Εγγραφή ή είσοδος στο λογαριασμό σας μέσα από το link.
  • Επιλογή του αγώνα ή των αγώνων που θέλετε να κερδίσετε.
  • Κλικ στη ‘’Συμμετοχή’’ εντός προθεσμίας.
  • Καλή τύχη!

Εκτός από αυτό το μεγάλο ματς, υπάρχουν διαθέσιμοι άλλοι 17 αγώνες όπου μπορείτε να διεκδικήσετε εισιτήρια, όπως:

    • Chelsea v Barcelona (Τρίτη 25 Νοε)
    • Ajax v Benfica (Τρίτη 25 Νοε)
    • B. Dortmund v Villareal (Τρίτη 25 Νοε)
    • Arsenal v Bayern München (Τετάρτη 26 Νοε)
  • Atleti v Inter (Τετάρτη 26 Νοε)
  • Liverpool v PSV (Τετάρτη 26 Νοε)
  • Paris v Tottenham (Τετάρτη 26 Νοε)

* Ως ένας Επίσημος Παγκόσμιος Συνεργάτης, εισιτήρια για αγώνες του UEFA Champions League θα κληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα