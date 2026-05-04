Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Έβερτον φιλοξενεί στο «Hill Dickinson Stadium» τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Πρόκειται για πολύ σημαντικό ματς, με τις δύο ομάδες να έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον και κίνητρο για να κυνηγήσουν τη νίκη με όλες τους τις δυνάμεις.

Η Έβερτον ψάχνει αντίδραση προκειμένου να εξαντλήσει τις πιθανότητές της να παίξει στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Η Μάντσεστερ Σίτι, πάλι, βρίσκεται εντός της κούρσας του τίτλου. Η γηπεδούχος μετράει 68 νίκες, 49 ισοπαλίες και 83 ήττες με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι (255-288 γκολ).

Η Έβερτον προέρχεται από ήττα με 2-1 από τη Γουέστ Χαμ εκτός έδρας. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χαμένο παιχνίδι της, ενώ μετράει τρεις σερί αγωνιστικές χωρίς επιτυχία. Οπότε, καλείται να βρει τη δύναμη να αντιστρέψει αυτή τη δυναμική. Οι παίκτες του Ντέιβιντ Μόις θα επιδιώξουν να ανεβάσουν το επίπεδο των επιδόσεών τους προκειμένου να φτάσουν στην εξασφάλιση του τριπόντου. Φυσικά, η δύναμη της έδρας της θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την άλλη, μετράει έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Πηγαίνει στο ματς έπειτα από τη νίκη της με 2-1 επί της Σαουθάμπτον που της έδωσε το εισιτήριο για τον 4ο σερί τελικό του FA Cup. Οι φιλοξενούμενοι θα επιδιώξουν να πάρουν το τρίποντο με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν. Βέβαια, η αποστολή τους μόνο εύκολη δεν είναι, με δεδομένο πως το πρόγραμμά τους είναι φορτωμένο.

Στο Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι οι αποδόσεις διαμορφώνονται ως εξής: Ο άσος της Έβερτον βρίσκεται στο 6.80** και το διπλό της Μάντσεστερ Σίτι εντοπίζεται στο 1.48** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το Goal/Goal προσφέρεται στο 1.72**, ενώ το No Goal ανεβαίνει στο 2.08**.

Οι 4 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες εμφάνισαν Under 2,5 γκολ, σημείο που δίνεται στο 2.38** στην προσεχή τους συνάντηση. Το Over 2,5 γκολ από την άλλη, πάει στο 1.62**. Όσο για τον συνδυασμό Goal/Goal και Over 2,5, το συναντάμε στο 2.07**.

