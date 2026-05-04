Έβερτον – Μαν. Σίτι: Προϊστορία με 0% γκανιότα και «Ενισχύσεις» στη μάχη τίτλου των Πολιτών

Η Premier League έχει μπει στην τελική ευθεία και η μάχη του τίτλου εξελίσσεται συναρπαστικά για τους δύο διεκδικητές. Βέβαια, η Μάντσεστερ Σίτι πηγαίνει στο Γκούντισον με μια ιδιαιτερότητα που αλλάζει την ανάγνωση της βαθμολογίας: βρίσκεται στο -6 από την Άρσεναλ, αλλά με δύο παιχνίδια λιγότερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματικά κανένα περιθώριο για λάθος.

Το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Γκουαρδιόλα κινείται σε γνώριμους ρυθμούς. Δεν «πατάει» πάντα το γκάζι, όμως ελέγχει τα παιχνίδια. Έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, μόλις δύο γκολ παθητικό και μια συνολική εικόνα που δείχνει σταθερότητα. Ακόμα και στα πιο κλειστά ματς, βρίσκει λύσεις.

Η Έβερτον από την άλλη πλευρά παίζει για να μείνει κοντά στην Ευρώπη. Με 47 βαθμούς και μικρές αποστάσεις από την εξάδα, το αποτέλεσμα έχει σημασία και για εκείνη. Οι δύο τελευταίες ήττες στις καθυστερήσεις την έχουν αφήσει με την αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας, αλλά δείχνουν και το επίπεδο ανταγωνισμού στα παιχνίδια της.

Στα μεταξύ τους, η εικόνα είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρη. Η Σίτι έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, με συνεχόμενες νίκες και χωρίς ήττα σε μεγάλο σερί απέναντι στην Έβερτον. Οι Πολίτες δεν έχουν ηττηθεί από τα Ζαχαρωτά από τον Γενάρη του 2017. Έκτοτε μετρούν 15 νίκες και υπάρχουν μόλις τρεις ισοπαλίες.

Η Τσέλσι δεν είναι καθόλου καλά. Και τώρα σε αυτό το παιχνίδι κουβαλά ένα βάρος που δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητο: πέντε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα χωρίς να έχει βρει δίχτυα. Σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι απλώς ένα κακό σερί, αλλά μια εικόνα ομάδας που έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό της της και ψάχνει έστω στο φινάλε να βρει μία-κάποια ισορροπία, μπας και σώσει τη χρονιά.

Από την άλλη πλευρά, η Νότιγχαμ Φόρεστ πηγαίνει στο Λονδίνο με εντελώς διαφορετική ψυχολογία. Μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, είναι εννέα ματς αήττητη και δείχνει να έχει βρει ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Στο πρωτάθλημα έχει μαζέψει σημαντικούς βαθμούς στη μάχη της παραμονής και το κυριότερο είναι ότι σκοράρει με συνέπεια, βρίσκοντας λύσεις από διαφορετικούς παίκτες.

Η βαθμολογία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν αποτυπώνει την αγωνιστική διαφορά των δύο ομάδων, με την Τσέλσι να βρίσκεται στη μέση (9η) και τη Φόρεστ χαμηλότερα (16η). Και αυτό είναι που κάνει το συγκεκριμένο παιχνίδι πιο «ανοιχτό» απ’ όσο δείχνει το όνομα και η θέση των δύο.

Η Ρόμα είναι 6η, στο -4 από το Champions League και κάθε παιχνίδι μέχρι το φινάλε μοιάζει με «τελικό». Απέναντί της η Φιορεντίνα, η οποία μαθηματικά δεν έχει καθαρίσει, αλλά η λογική λέει ότι δεν θα κινδυνεύσει η παραμονή της. Βρίσκεται στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού και προέρχεται από σχετικά καλό σερί, μαζεύοντας 20 βαθμούς στα τελευταία 11 παιχνίδια. Αυτό την κάνει επικίνδυνη, γιατί παίζει χωρίς το άγχος που έχει η Ρόμα.

Στο «Olimpico», όμως η Ρόμα είναι εξαιρετικά σταθερή, με 10 ματς αήττητη στο πρωτάθλημα και την καλύτερη άμυνα στη Serie A στο σπίτι της (μόλις 10 γκολ παθητικό). Είναι από τις ομάδες που ξέρουν πώς να «κλειδώνουν» τέτοια παιχνίδια. Η προϊστορία ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό το μοτίβο. Η Φιορεντίνα έχει να κερδίσει εκεί από το 2018 και μετρά μόλις 2 βαθμούς στις τελευταίες 7 επισκέψεις της στη Ρώμη. Παράλληλα, η Ρόμα έχει πάρει αποτέλεσμα και στο μεταξύ τους φέτος εκτός έδρας, κάτι που δείχνει την υπεροχή της στο ζευγάρι.

