Stoiximan Super League 2025-26 αποδόσεις: Τόσο δίνει η κατάκτηση του ΠΑΟΚ μετά το ντέρμπι!💣

Το ότι το πρωτάθλημα θα έχει πολύ δρόμο το ξέρουμε. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός, πως μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής (ειδικά όταν έχει ντέρμπι) οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες για τον επόμενο πρωταθλητή πιθανόν να μεταβάλλονται.

Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής, ενώ εσείς μπορείτε να επιλέξετε τον επόμενο κάτοχο του τίτλου, έχοντας πάρει μαζί με την ΕΓΓΡΑΦΗ* σας και το σούπερ promo code*💣🎁

Stoiximan Super League 2025-26 Αποδόσεις πρωταθλητή

Στο 1.55 ο Ολυμπιακός

Η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε την Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ωστόσο έφυγε με άδεια χέρια. Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να ήταν κατά πολύ ανώτερος, όμως ένα μείγμα ατομικών λαθών και «ασπρόμαυρης» ποιότητας έφεραν την ανατροπή (2-1).

Παρά το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες παραμένουν το ακλόνητο φαβορί στα προγνωστικά για το back to back, με τις υπόλοιπες ομάδες να ακολουθούν από μεγάλη απόσταση.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.55

Δεύτερη η Ένωση

Να παίζεις με δέκα παίκτες από το 48′, να έχεις βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0 και να παίρνεις το τρίποντο είναι τεράστια υπόθεση. Κάπως έτσι έχει η ιστορία για την ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά στο Περιστέρι. Οι «κιτρινόμαυροι» σημείωσαν σπουδαία νίκη, από αυτές που δείχνουν χαρακτήρα και εκτοξεύουν την αυτοπεποίθηση.

Ωστόσο, στη λίστα με τα φαβορί, η τιμή της ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν άλλαξε στο ελάχιστο, καθώς η απόδοση του «δικεφάλου» για το πρωτάθλημα εξακολουθεί να είναι στο 5.00.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΕΚ 5.00

Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ

Βρέθηκε με την πλάτη στον «τοίχο» και ένα βήμα πριν τον ποδοσφαιρικό γκρεμό. Ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όντας ένα βήμα πριν τον «κυκλώνα» της απόλυτης εσωστρέφειας και εντός μίας έντονης προπονητολογίας.

Όμως, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσαν «βροντερές» απαντήσεις και με τη νίκη τους με 2-1 (με ανατροπή), πάνε στη διακοπή με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Αναμενόμενο επίσης, η απόδοση για τον τίτλο να πέσει αισθητά…

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΟΚ 5.50

Στα ίδια ο Παναθηναϊκός

Με το «καλημέρα» της νέας χρονιάς, ο Παναθηναϊκός είχε χάσει σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία ελλάδα. Οι «πράσινοι» στους εναρκτήριους τρεις αγώνες τους μέτρησαν μόνο δύο βαθμούς, ενώ η πρώτη νίκη άργησε, αλλά ήρθε στο Αγρίνιο (2-1 τον Παναιτωλικό).

Τα τρίποντα διπλασιάστηκαν στο γήπεδο της Λεωφόρου απέναντι στον Ατρόμητο (1-0), όμως τα πράγματα όσον αφορά τις πιθανότητές του δεν έχουν αλλάξει. Στο 11.00 η απόδοση του για να στεφθεί πρωταθλητής, έπειτα από 16 χρόνια.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11.00

Super League 2025-26 αποδόσεις πρωταθλητή

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις για τον πρωταθλητή της σεζόν 2025-26, όπως αυτές αποτυπώνονται στη στοιχιμαν…