Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτούν και οι αναμετρήσεις.

Στην Premier League, η Τσέλσι υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ με τις δύο ομάδες να έχουν τεράστι κίνητρο.

Οι «μπλε» κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Ευρώπης, είναι στο -3 από την επτάδα και δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες βαθμών. Δεν έχουν πανηγυρίσει νίκη στο πρωτάθλημα εδώ και πέντε αγωνιστικές και θέλουν να το κάνουν τώρα.

Από την άλλη η Νότιγχαμ Φόρεστ δίνει μία μεγάλη «μάχη» για την παραμονή της. Έχει απόσταση τριών βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού όμως δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση.

Είναι εννιά ματς αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις και μία «ανάσα» μακριά από τον τελικό του Europa League. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άστον Βίλα με στόχο να υπερασπιστεί τη νίκη της με 1-0 στο πρώτο ματς.

Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1: 1.77 X: 4.10 2: 5.10

Στην Αγγλία υπάρχει και δεύτερο μεγάλο ματς. Η Έβερτον φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι σε μία αναμέτρηση όπου όλα κρέμονται από μία κλωστή.Οι γηπεδούχοι έχουν ακόμα ελπίδες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και ας απέχουν τέσσερις βαθμούς από την επτάδα.

Από την άλλη ο «πολίτες» διεκδικούν το πρωτάθλημα και η νίκη είναι μονόδρομος. Είδαν την Άρσεναλ να αποκτά διαφορά έξι βαθμών στην κορυφή, όμως οι ίδιοι έχουν δύο ματς λιγότερα.

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 1: 5.80 X: 4.40 2: 1.53

Στη Serie A, δεσπόζει το ντέρμπι ανάμεσα στη Ρόμα και τη Φιορεντίνα. Οι «τζαλορόσι» κυνηγάνε τη μεγάλη έξοδο στη League Phase του Champions League.

Μετά τη νίκη τους στην Μπολόνια την προηγούμενη αγωνιστική, μείωσαν τη διαφορά από την τετράδα και τώρα έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν τη Γιουβέντους στον πόντο.

Στην αντίπερα όχθη, η Φιορεντίνα φαίνεται πως έχει ξεμπλέξει από τις περιπέτειες για τον υποβιβασμό της καθώς έχει αποκτήσει «αέρα» εννιά βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ρόμα – Φιορεντίνα 1: 1.60 X: 4.00 2: 5.60

