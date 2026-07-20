Κάλμαρ – Μάλμε με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson

Η Κάλμαρ υποδέχεται στην «Guldfageln Arena» τη Μάλμε στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Allsvenskan. Η γηπεδούχος ψάχνει αντίδραση και κυρίως να βρει σταθερότητα. Θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να κάνει τη διαφορά. Η Μάλμε βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και κοιτάζει ψηλά. Η Κάλμαρ μετράει 14 νίκες, 8 ισοπαλίες και 29 ήττες με αντίπαλο τη Μάλμε (47-92 γκολ).

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Η Κάλμαρ επέστρεψε στη δράση με νίκη 3-0 επί της Έργκριτε, αλλά την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 2-0 εκτός έδρας από τη Χάμαρμπι. Εντός έδρας παίζει πιο επιθετικά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, απέναντι σε ποιοτικές ομάδες η άμυνά της δεν εμφανίζεται σταθερή.

Η Μάλμε μετράει τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα Σουηδίας. Πριν από τη διακοπή νίκησε με 5-2 τη Χάλμσταντ. Ακολούθησε η νίκη με 1-0 επί της Ντέγκερφορς και το εντυπωσιακό 4-0 κόντρα στην Γκέτεμποργκ. Σε αυτό, που ήταν και το πιο πρόσφατο ματς, εντυπωσίασε με τον τρόπο παιχνιδιού της.

Ο άσος της Κάλμαρ προσφέρεται στο 2.68** και το διπλό της Μάλμε το βλέπουμε στο 2.45** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ταυτόχρονα να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ φτάνει στο 1.90**. Με Bet Builder ο συνδυασμός νίκη Μάλμε & Goal/Goal & Over 2,5 γκολ φτάνει στο 4.08**.

Όσον αφορά το ημίχρονο/τελικό, το Χ/1 το βλέπουμε στο 6.50**, ενώ το Χ/2 εμφανίζεται στο 6.00**. Το να σημειωθεί γκολ και στα δύο ημίχρονα δίνεται στο 1.60**, ενώ το να μην συμβεί αυτό πάει στο 2.25**. Στα κόρνερ, το Over 10.5 παρέχεται στο 1.82**, ενώ το Under 10.5 το συναντάμε στο 1.85**.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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