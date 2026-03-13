ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Kαι τώρα; Τι γίνεται τώρα; Τώρα… ανεβάστε τις αποδόσεις!

Kαι τώρα; Τι γίνεται τώρα; Τώρα… ανεβάστε τις αποδόσεις!

Ο λαός ζήτησε να χαμηλώσουν τα φώτα. Η Novibet ζητάει να… ανεβάσουν τις αποδόσεις. Το αποτέλεσμα μαγικό και στις δύο περιπτώσεις!

Ο Παναθηναϊκός, σε μία εκδοχή που θυμίζει τις χρυσές μέρες του, έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στην Μπέτις και είναι έτοιμος να χαρίσει στον λαό του μια πρόκριση που περίμενε χρόνια. Αυτό που έμοιαζε απίστευτο όμως πριν την πρώτη αναμέτρηση είναι η προσφορά* της Novibet για πρόκριση του Παναθηναϊκού σε απόδοση – κρατηθείτε- 200! Ναι, σωστά διαβάσατε, 200 η απόδοση της πρόκρισης και τόσο παραμένει. O Ράφα Μπενίτεθ λογικά κάπου θα το βλέπει και θα γελάει, όπως γελάμε και εμείς από χαρά που αυτό το δώρο παραμένει διαθέσιμο για… Ξετύλιγμα.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200!

Και αν για τον Παναθηναϊκό η απόδοση μοιάζει δώρο, για την ΑΕΚ μάλλον μοιάζει με αφέλεια. Η ομαδάρα του Νίκολιτς προκρίθηκε από την πρώτη αναμέτρηση και αμφιβάλουμε αν θα χρειαστεί να κατέβει για να παίξει τον επαναληπτικό. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να βρούμε κανένα πιθανό μέλλον ,σαν άλλοι Doctor Strange, που να αφήνει την ΑΕΚ εκτός και να μην πληρώνει την απόδοση 50 που η Novibet οραματίστηκε.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 50!

Απίστευτο; Nαι! Κρατάμε όμως πως είναι πέρα για πέρα αληθινό!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα