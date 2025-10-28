Ίντερ – Φιορεντίνα με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson (29/10)

Η Ίντερ υποδέχεται τη Φιορεντίνα για την 9η αγωνιστική της Serie A. Ένα ντέρμπι σημαντικών ονομάτων του ιταλικού ποδοσφαίρου, όμως με αντιστρόφως ανάλογη πορεία στη φετινή σεζόν.

Ο άσος της Ίντερ τοποθετείται στο 1.36** στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ το διπλό της Φιορεντίνα το βρίσκουμε στο 9.50**.

Στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Ίντερ – Φιορεντίνα τα στατιστικά και η πλούσια παράδοση, που μετράει 94 χρόνια αναμετρήσεων, συμβάλουν στην πιο λεπτομερή και ουσιαστική ανάλυση του αγώνα. Στο Ίντερ – Φιορεντίνα οι αποδόσεις ενθουσιάζουν κι επιβεβαιώνουν το ότι το στοίχημα στην πλατφόρμα της Betsson είναι μία διαρκής διασκέδαση. Η Ίντερ μετράει 184 νίκες, 80 ισοπαλίες και 49 ήττες με αντίπαλο τη Φιορεντίνα (289-234 γκολ).

Η Ίντερ έχει και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στο Champions League. Η νίκη που σημείωσε στις Βρυξέλλες επί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 4-0 ήταν η 3η συνεχόμενη σε ισάριθμους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ωστόσο, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου δεν έχει ανάλογη πορεία στο πρωτάθλημα. Το Σάββατο ηττήθηκε με 3-1 εκτός από τη Νάπολι κι έτσι, εξακολουθεί να κυνηγάει τόσο την περσινή πρωταθλήτρια όσο και τη Μίλαν. Γι’ αυτό και δεν έχει το παραμικρό περιθώριο για νέα απώλεια βαθμών.

Αναντιστοιχία σε Ευρώπη και Ιταλία παρατηρείται και στη Φιορεντίνα. Εντυπωσιάζει στο Κόνφερενς Λιγκ, όπου έχει κάνει το δύο στα δύο. Τελευταία της επιτυχία αυτή που σημείωσε μέσα στην Αυστρία επί της Ραπίντ Βιέννης. Στο πρωτάθλημα όμως, δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα. Την Κυριακή βρέθηκε να χάνει με 2-0 εντός από την Μπολόνια, αλλά με δύο πέναλτι στα τελευταία λεπτά ισοφάρισε. Θετικό το ότι έβγαλε αντίδραση, αρνητικό το ότι δεν κατάφερε ούτε αυτήν τη φορά να σπάσει το ρόδι και να γιορτάσει την 1η εγχώρια επιτυχία. Έτσι, παρέμεινε πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Σε όλους τους αγώνες της serie a τα στοιχήματα στην πλατφόρμα της Betsson ενθουσιάζουν και φυσικά το Ίντερ εναντίον Φιορεντίνα δεν θα μπορούσε ν’ αποτελεί εξαίρεση. Το ερώτημα για δύο ομάδες που έχουν γεμάτο και βαρύ πρόγραμμα είναι το αν θ’ αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις ή αν θα πάνε πιο συντηρητικά, για να κάνουν μία διαχείριση. Το G/G τοποθετείται στο 1.98**, ενώ το N/G δίνεται στο 1.75**.

Στο Ίντερ – Φιορεντίνα το στοίχημα για τη φιλοξενούμενη είναι το να μπορέσει να σκοράρει, κάτι που κάνει σπανίως στα εκτός έδρας. Αν το πετύχει, ίσως μπορέσει να ψάξει με περισσότερες αξιώσεις το θετικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, το να κρατήσει ανέπαφη τη δική της εστία μοιάζει δύσκολα, τουλάχιστον βάσει στατιστικής. Το Over 2,5 προσφέρεται στο 1.72**, ενώ το Under 2,5 τοποθετείται στο 2.15** στην πλατφόρμα της Betsson.

