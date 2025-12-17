H winmasters απογειώνει το παιχνίδι σου σε Conference League και Euroleague!

Άλλη μία Πέμπτη, η οποία έρχεται να μας χαρίσει πλούσιο θέαμα, τόσο σε ποδοσφαιρικό, όσο και σε μπασκετικό επίπεδο. Conference League και Euroleague έχει σήμερα το μενού, με άκρως ελληνικό ενδιαφέρον.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δίνουν τις δικές τους μάχες, με Κραϊόβα και Χάποελ Τελ Αβίβ, αντίστοιχα. Και όπως πάντα, η winmasters είναι εδώ για να σου προσφέρει την καλύτερη στοιχηματική συντροφιά.

Ξεκινώντας με το ποδόσφαιρο, η League Phase του Conference League φτάνει στο τέλος του. Στόχος της ΑΕΚ απόψε (22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη 8άδα και συνάμα, την παρουσία της στη φάση των «16».

Απέναντί της θα βρει την Κραϊόβα, με τους Πολωνούς να παίζουν τα ρέστα τους για την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση. Σαφές φαβορί η Ένωση, με τον άσο στη winmasters να δίνεται στο 1.46, την ισοπαλία στο 4.45, ενώ το διπλό των Πολωνών προσφέρεται στο 7.60.

Αλλάζουμε άθλημα και περνάμε στο μπάσκετ. Εκεί, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «ΟΑΚΑ» (21:15) την πρωτοπόρο της Euroleague και εντυπωσιακή φέτος Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι «πράσινοι», που είναι στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας, είναι το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη, με την απόδοση στη winmasters να είναι στο 1.45. Αρκετά υψηλότερη η τιμή των Ισραηλινών, με την τιμή τους να δίνεται στο 2.83.

