H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet! 

Στη Novibet απολαμβάνεις τον ρομαντισμό του ποδοσφαίρου μαζί με μία  κορυφαία  προσφορά* χωρίς κατάθεση  με κορυφαία έπαθλα.

NOVIBEST προσφορά* χωρίς κατάθεση

Επιστροφή στη Super League με το ντέρμπι του Φαλήρου τη Κυριακή να ξεχωρίζει από τις άλλες μονομαχίες της αγωνιστικής. Η πρεμιέρα της αγωνιστικής γίνεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το Σάββατο 07.03 (17:00) όπου ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο σε έναν αγώνα όπου θα πέσουν κορμιά, αφού η διαφορά ανάμεσα στις ομάδες είναι μόνο ένα πόντος(Άρης 28 έναντι 27 του Ατρομήτου) και η μάχη για τη 5η θέση έχει ξεκινήσει. Συνεχίζοντας στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η ΑΕΚ φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στις 18:00. Η ομάδα του Marko Nikolić βλέπει μόνο την νίκη η οποία θα την οδηγήσει στη πρώτη θέση και θα περιμένει υπομονετικά για μια ισοπαλία στο Φάληρο όπου θα της δώσει την ευκαιρία να αποκτήσει διαφορά 2 πόντων από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Από την άλλη η ΑΕΛ θα τα δώσει όλα για να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τη Κυριακή και ταξιδεύοντας στη Λειβαδιά όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται το Παναθηναϊκό στις 19:00. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θέλει να αφήσει πίσω το αρνητικό σερί που έχει τις τελευταίες αγωνιστικές και να επιστρέψει στις νίκες και στη 4η θέση. Αντιθέτως το «τριφύλλι» μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο έχει γυρίσει τον διακόπτη και πλέον μετρά μόνο νίκες καθώς και μια πρόκριση στους 16 του Europa League. Οι μαχητές του Rafael Benítez θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί και γιατί όχι να μη κυνηγήσουν και κάτι καλύτερο στα play-off.

Αυλαία στην αγωνιστική ρίχνει το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Αφενός, οι «ερυθρόλευκοι» που θα έχουν την στήριξη των φιλάθλων θέλουν τη νίκη με η οποία θα τους οδηγήσει στη πρώτη θέση αλλά και στη πρώτη νίκη σε ντέρμπι φέτος. Αφετέρου, ο «Δικέφαλος του βορρά» θέλει να φύγει από το Πειραιά με το διπλό και τους 3 πόντους για να εξασφαλίσει την παραμονή του στη κορυφή. Αγώνας για γερά νεύρα αφού 3 ομάδες( ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ) είναι ισόβαθμοι στους 53 πόντους και οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα επιφέρει αλλαγές στη κατάταξη.

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με απόλυτη προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την  απόλυτη προσφορά* NOVIBEST  η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

