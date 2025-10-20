Για το θαύμα στην Βαρκελώνη με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet!

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαρκελώνη προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αντιμετωπίζοντας για 3η φορά στην ιστορία τους τούς «μπλαουγκράνα».

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ψάχνει ακόμα την πρώτη της νίκη στη League Phase καθώς έχουν προηγηθεί η ισοπαλία (1-1) στην πρεμιέρα με την Πάφο και η ήττα (2-0) από την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Στο Emirates ο Ολυμπιακός στάθηκε πολύ καλά, είχε ευκαιρίες για να βρει ένα γκολ αλλά στο τέλος «λύγισε» από την ποιότητα της αντίπαλης ομάδας. Με έναν βαθμό βρίσκεται στην 29η θέση της βαθμολογίας χωρίς ακόμα να έχει σκοράρει.

Στο πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες επικρατώντας με 2-0 στην AEL Novibet Arena της ΑΕΛ Νovibet χάρις σε δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Παραμένουν έτσι στη 2η θέση της Super League έχοντας έναν βαθμό διαφορά από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ ενώ την Κυριακή (26/10) υποδέχονται την ΑΕΚ.

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: 1:1.20 X:7.10 2:12.25

Από την άλλη η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με το «δεξί» την πορεία της στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-1 στην έδρα της Νιούκαστλ.

Την προηγούμενη αγωνιστική ωστόσο η ομάδα του Χάνσι Φλικ γνώρισε την πρώτη της φετινή ήττα (2-1) από την Παρί Σεν Ζερμέν και μάλιστα εντός έδρας.

Ακολούθησε η δεύτερη σερί, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, απέναντι στη Σεβίλλη με το βαρύ 4-1. Το Σάββατο οι πρωταθλητές Ισπανίας έκαμψαν δύσκολα την αντίσταση της Τζιρόνα (2-1) εντός έδρας χάρις σε ένα γκολ του Αραούχο στο 90+3’.

Η Μπαρτσελόνα έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες και φαίνεται ότι αυτές την έχουν επηρεάσει και στην απόδοση της. Την Κυριακή μάλιστα ακολουθεί και το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.

