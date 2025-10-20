Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26 νικητής: Χαμός στην κορυφή με τέσσερις ομάδες! 💥🏆

Η League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ συνεχίζεται με τεράστια αγωνία. Έχουμε παρακολουθήσει ήδη άφθονες, σπουδαίες «μάχες» στη διοργάνωση και με μία πρώτη ματιά στους υποψήφιους νικητές, ξεκάθαρο φαβορί δεν υπάρχει.

Όπως καταλαβαίνετε, εδώ θα εστιάσουμε στον κάτοχο της επόμενης διοργάνωσης. Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν δημοσιεύσει εδώ και καιρό τις αποδόσεις για τον νικητή του champions league 2025-26 και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο.

Ποιες ομάδες είναι πρώτες στη λίστα; Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός; Τι αξίζει το ποντάρισμα μας;

Η πρωταθλήτρια στο 7.00

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τις πρώτες θέσεις στα προγνωστικά η περσινή πρωταθλήτρια. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι το πρώτο φαβορί (έχει και συγκάτοικο στην κορυφή της λίστας βέβαια) στην τιμή τού 7.00.

Ξεκίνησε με το δεξί και από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, φιλοδωρώντας με τέσσερα γκολ την Αταλάντα στην πρεμιέρα. Ακολούθησε μεγαλειώδες διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα (1-2), όπου τα προβλήματα τραυματισμών την είχαν αποδεκατίσει. Ηθικό δίδαγμα; Ποτέ μην υποτιμάτε τη «δαιμονισμένη» αρμάδα του Λουίς Ενρίκε!

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 7.00

Μαζί και η Μπάρτσα

Άρχισε τη διοργάνωση με στόχο να επιστρέψει στον θρόνο της Ευρώπης. Είχε την ευκαιρία να κάνει μία βροντώδης δήλωση κόντρα στη λαβωμένη Παρί στο πρόγραμμα αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής, αλλά τράκαρε σε γαλλικό «τοίχο».

Η ήττα με 1-2 στη Βαρκελώνη από τους κατόχους του τροπαίου, αφήνει την Μπαρτσελόνα μόνο με το διπλό στο Νιούκαστλ (2-1), προτού υποδεχθεί (ούσα αυτή τώρα λαβωμένη) τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ».

Ακολουθεί η Άρσεναλ

Έχοντας κάνει το 2/2 στην εκκίνηση της διοργάνωσης (0-2 στο Μπιλμπάο και 2-0 τον Ολυμπιακό εντός έδρας), η Άρσεναλ θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω στα «αστέρια».

Πέρυσι, σταμάτησε στα ημιτελικά, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη μετέπειτα κάτοχο του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν. Φέτος όμως δείχνει πιο ικανή από ποτέ και η Fonbet τοποθετεί στο 8.00 την κατάκτηση της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

Στα ίδια οι «κόκκινοι»

Έχει βαλθεί να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Σε ένα μεταγραφικό «παράθυρο» που αποφάσισε να προκαλέσει αίσθηση (με κορυφαίες προσθήκες αυτές των Φλόριαν Βιρτς και Αλεξάντερ Ίσακ), η Λίβερπουλ θέλει να κρατήσει ξανά την κούπα με τα «μεγάλα» αυτιά, μετά το 2019. Αν θα τα καταφέρει, θα είναι η πιο γλυκιά αφιέρωση στον πρώην συμπαίκτη και φίλο, Ντιόγκο Ζότα.

Οι στοιχηματικές την τοποθετούν ψηλά λίστα με τα φαβορί, στην τιμή του 8.00. Προηγουμένως ήταν στο 7.00 και μόνη τρίτη, όμως η ήττα με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη από τη Γαλατασαράι ρίχνει την ομάδα του Άρνε Σλοτ στην τέταρτη θέση.

Το «ερυθρόλευκο» στοιχείο

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε ως πρωταθλητής Ελλάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ, μετά το 2020. Το σεντόνι κουνήθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην Πάφο, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο.

Το τελικό 0-0 δυσκολεύει αρκετά το «ερυθρόλευκο» έργο για πρόκριση στην επόμενη φάση, με τους Πειραιώτες να καλούνται να αναπληρώσουν από κάπου αλλού τους δύο αυτούς χαμένους βαθμούς. Στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ δεν τους βρήκαν (2-0), αλλά η εμφάνισή τους κάνει τους πάντες να αισιοδοξούν ενόψει Βαρκελώνης (21/10).

Όσον αφορά την κατάκτηση του τροπαίου, αυτή βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη, ενώ με ένα πάτημα στον σύνδεσμο του παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές για την πορεία των «ερυθρολεύκων» στη διοργάνωση.

Champions League 25-26 αποδόσεις νικητή

Δείτε αναλυτικά τα πρώτα φαβορί στη λίστα, καθώς και την απόδοση του Ολυμπιακού.