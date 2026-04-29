Επόμενη ομάδα Τιάγκο Νους: Στο… κόλπο ο Ολυμπιακός! 💣🔥

Τιάγκο Νους επόμενη ομάδα: Στο… κόλπο ο Ολυμπιακός! 💣🔥

Ο ΟΦΗ θα θυμάται πάντα την 25η Απριλίου του 2026, την ημέρα δηλαδή που πανηγύρισε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του.

Για να το πετύχει αυτό, χρειάστηκε την κομβική παρουσία του μεσοεπιθετικού Τιάγκο Νους, ο οποίος όχι μόνο σκόραρε, αλλά ήταν σχεδόν μέσα σε όλες τις φάσεις του τελικού με τον ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλο ταλέντο, που ενδέχεται να είναι από τα hot ονόματα στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Η winmasters δεν… φοβάται να ανοίξει αγορά με τον πιθανό επόμενο σταθμό του Αργεντινού.

Φαβορί ο Ολυμπιακός!

Πρώτο φαβορί στα προγνωστικά για να εντάξει στο δυναμικό του τον Τιάγκο Νους σε περίπτωση που αποχωρήσει από τους Κρητικούς προσφέρεται ο Ολυμπιακός, σε απόδοση 2.80.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, υπολογίζοντας πως ο 25χρονος εξτρέμ διαθέτει τα στοιχεία που λείπουν από το ρόστερ τους, κυρίως στα άκρα της επίθεσης.

Πάντως, μετά την εξαιρετική εμφάνιση του Νους στον τελικό Κυπέλλου οι μνηστήρες ανεβαίνουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει γρήγορο μπάσιμο, προκειμένου να κρατήσει όσο το δυνατό χαμηλά το κόστος αγοράς.

Επόμενη ομάδα Τιάγκο Νους στοίχημα

Πέρα από τον Ολυμπιακό, η winmasters βάζει στο κόλπο για την απόκτηση του Τιάγκο Νους τις υπόλοιπες τέσσερις μεγάλες δυνάμεις της ελληνικής σκηνής. Συγκεκριμένα, στο 7.00 προσφέρεται ο ΠΑΟΚ, ακολουθούν στο 15.00 ΑΕΚ και Άρης, ενώ ανεβαίνουμε στο 17.00 για τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, στις επιλογές, ως απόλυτα αουτσάιντερ δίνονται ομάδες από την Αργεντινή, τη Σαουδική Αραβία και ο Ηρακλής! Αναλυτικά μπορείτε να τσεκάρετε την αγορά από τη winmasters συνδυάζοντας το άκρως δελεαστικό promo code 🎁.

ΤΙΑΓΚΟ ΝΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ 31/08/26 ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΦΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
ΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ.
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
ΑΛ ΧΑΛΙΤΖ
50.00winmasters
ΗΡΑΚΛΗΣ

