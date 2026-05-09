Φουλ για κούπα η ΑΕΚ 70 μπασκετικά δώρα χωρίς κατάθεση*!

Η ΑΕΚ έκλεψε την παράσταση το βράδυ της Πέμπτης στο «Palau Municipal d’Esports» της Μπανταλόνα, πραγματοποιώντας εμφάνιση υψηλού επιπέδου και παίρνοντας πανάξια την πρόκριση στον τελικό του Final Four 2026 του Basketball Champions League. Εκεί, το βράδυ του Σαββάτου, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα βρει απέναντί του τη Ρίτας, μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της φετινής διοργάνωσης, η οποία έκανε την υπέρβαση και άφησε εκτός συνέχειας την Τενερίφη.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της την ευκαιρία να κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο στο Basketball Champions League, μετά την ιστορική επιτυχία του 2018 στην Αθήνα. Απέναντί της θα βρει τη Ρίτας, μια ομάδα που αποτελεί μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης και έφτασε μέχρι τον τελικό αποκλείοντας την Τενερίφη. Η ομάδα του Βίλνιους μπορεί να είναι το αουτσάιντερ, όμως διαθέτει ευρωπαϊκή εμπειρία και έρχεται στον τελικό με αυτοπεποίθηση, έτοιμη να διεκδικήσει τη δική της υπέρβαση.

