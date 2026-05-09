Δυνατές μονομαχίες σε Ελλάδα και Αγγλία με ειδικά στοιχήματα!

Γεμάτο το ποδοσφαιρικό μενού για άλλο ένα Σάββατο (9/5) με παιχνίδια για όλα τα γούστα.

Τα Playouts της Super League συνεχίζονται με την 7η αγωνιστική, όπου στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά (16:00).

Οι γηπεδούχοι του Ζεράρ Σαραγόσα κατάφεραν να σώσουν την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στις καθυστερήσεις με το πέναλτι του Καρέλη (1-1) και με 28 βαθμούς συνεχίζουν να παλεύουν για τη σωτηρία.

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο από την πλευρά της με το «τρίποντο» στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού (0-1) ανέβηκε στους 34 βαθμούς και αγκάλιασε την παραμονή.

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1:3.10 X:3.05 2:2.35

Στη Λάρισα η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (17:00) σε μια εξαιρετικά κρίσιμη μονομαχία στη μάχη της σωτηρίας.

Οι «βυσσινί» που δεν έχουν πανηγυρίσει ακόμα νίκη στο μίνι πρωτάθλημα, έχασαν στο φινάλε το «τρίποντο» στις Σέρρες και με το 1-1 απέναντι στον Πανσερραϊκό βρίσκονται στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς.

Οι Αρκάδες αντίστοιχα χάρη στο 4-2 επί του Ατρόμητου στην Τρίπολη ανέβηκαν στους 28 βαθμούς και ισοβαθμούν με τους Σερραίους στην 12η θέση που… σώζει την κατηγορία.

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1:2.45 X:3.00 2:3.00

Στην Premier League και την 36η αγωνιστική δεσπόζει όσον αφορά τους μονομάχους, το ντέρμπι στο «Anfield» ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τσέλσι (14:30).

Οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν στο ντέρμπι της προηγούμενης εβδομάδας από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3-2) και παρέμειναν στους 58 βαθμούς και την 4η θέση όπου ισοβαθμούν με την Άστον Βίλα.

Όσο για τους «μπλε» μετά το 1-3 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ συνέχισαν την κατηφόρα με έξι σερί ήττες που τους διατηρούν καθηλωμένους στους 48 βαθμούς και την 9η θέση.

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1:1.86 X:3.95 2:3.80

Η Μάντσεστερ Σίτι που συνεχίζει στο κυνήγι του τίτλου, υποδέχεται την Μπρέντφορντ (19:30) με μονόδρομο τη νίκη. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα γύρισε από το 3-1 στο 3-3 με την Έβερτον αλλά έχασε έδαφος μένοντας στο -5 με αγώνα λιγότερο από την Άρσεναλ.

Όσο για το σύνολο του Κιθ Άντριους βρίσκεται στην 7η θέση με 51 βαθμούς μετά το 3-0 επί της Γουέστ Χαμ.

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 1:1.36 X:5.50 2:7.30

