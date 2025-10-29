Φουλ δυνατές «Ενισχύσεις» σε Euroleague και στα Under σε Ρεάλ και Πίζα από την Elabet (30/10)

Η δράση συνεχίζεται δυνατά στη Euroleague, με τη διοργάνωση να δείχνει πιο αμφίρροπη από ποτέ. Οι ισορροπίες έχουν αλλάξει, η ένταση έχει ανέβει και κάθε βραδιά κρύβει εκπλήξεις. Η Ρεάλ προσπαθεί να βάλει φρένο στις ήττες, Η Χάποελ έχει κάνει την έκπληξη και βρίσκεται ψηλά με πειστικές εμφανίσεις, ενώ ομάδες όπως η Ζαλγκίρις και ο Ερυθρός Αστέρας έχουν φέρει θετική αναστάτωση.

Δείτε στην Elabet τις κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς και στη EuroLeague

Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ Under 168,5 πόντοι

Η Ρεάλ επιστρέφει στη Μαδρίτη αναζητώντας σταθερότητα μετά από τρεις σερί ήττες, που αποκάλυψαν σε όλους τους «εχθρούς» τα αμυντικά της προβλήματα. Παρά το πλούσιο ρόστερ, το γρήγορο παιχνίδι της δεν λειτουργεί όπως θα ήθελε ο Τσους Ματέο. Στόχος απέναντι στη Φενέρ είναι να βρει τον ιδανικό ρυθμό και να πάρει ξανά ψυχολογία, κυρίως μέσα από την άμυνα. Ενδεικτικό είναι ότι σε αυτό το κάκιστο σερί έφυγε με 90+ πόντους στην πλάτη σε κάθε ματς.

Και η Φενερμπαχτσέ όμως, δεν θυμίζει την περσινή πρωταθλήτρια. Η κάτοχος του τροπαίου είναι το απόλυτο αίνιγμα. Έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα, με τη σταθερότητά της να είναι ζητούμενο για τον Γιασικεβίτσιους. Παρότι πήρε δύο διαδοχικές νίκες, προσγειώθηκε ανώμαλα απέναντι στη Βαλένθια, γνωρίζοντας ήττα με κάτω τα χέρια και15 πόντους διαφορά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Λάτσιο/Λάτσιο & Under 4.5 γκολ

Στη Serie A, το Πίζα – Λάτσιο κλείνει την 9η αγωνιστική και επαναφέρει ένα ζευγάρι που είχε να συναντηθεί 34 χρόνια πριν. Η Πίζα, αν και πήρε μεγάλη ισοπαλία στο «Σαν Σίρο» (2-2 με τη Μίλαν), παραμένει χωρίς νίκη εντός έδρας και χωρίς γκολ στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια στο «Arena Garibaldi». Η επιθετική δυστοκία είναι εμφανής, ενώ η άμυνα είναι η μοναδική που μπορεί να την κρατήσει όρθια μέσα στο σπίτι της.

Αντίθετα, η Λάτσιο δείχνει να επιστρέφει στην κανονικότητα μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Ρόμα. Έχει χτίσει αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων με νίκες επί της Γιουβέντους και της Τζένοα, με κύριο όπλο την άμυνά της (μόλις ένα γκολ παθητικό στα τέσσερα τελευταία). Ο Σάρι ζητά προσήλωση και ουσία, και απέναντι σε μια Πίζα που δυσκολεύεται να δημιουργήσει, οι «Λατσιάλι» έχουν την εμπειρία και την ποιότητα για ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα, χαμηλού σκορ και ελέγχου.

