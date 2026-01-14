ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Φουλ δράση στη Euroleague, με αποδοσάρες από τη winmasters!

Δελτία

Πλήρες πρόγραμμα απόψε στη Euroleague, με έξι αναμετρήσεις να σερβίρονται στο πιάτο μας. Μέσα σε αυτές, δεσπόζει φυσικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Μόναχο.

Συνοδοιπόρος στην παρακολούθηση των αναμετρήσεων αλλά και στη στοιχηματική εμπειρία σου, όπως πάντα, η winmasters. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις αποδόσεις!

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Όπως αναφέραμε, η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στη Βαυαρία απέναντι στην Μπάγερν (20:30), μονοπωλεί το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού. Προφανώς και το φαβορί είναι οι «πράσινοι», οι οποίοι δεν έχουν πολλά περιθώρια απωλειών.

Οι Γερμανοί είναι στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας και σίγουρα απέχουν κατά πολύ σε ποιότητα από το «τριφύλλι». Ενδεικτικός ο άσος στο 3.10, απόλυτα λογικό το 1.38 του διπλού για την αθηναϊκή ομάδα.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Εκτός όμως από το εν λόγω παιχνίδι, έχουμε και δύο «ντέρμπι» για την είσοδο στα play in της Euroleague. Το πρώτο χρονικά διεξάγεται στο Ντουμπάι, με την ομώνυμη ομάδα (13η) να φιλοξενεί τη 12η Μπολόνια (18:00). Έντονος ο φαβοριτισμός της Ντουμπάι στο 1.48, αρκετά ψηλότερα η νίκη των Ιταλών στο 2.70.

Αργότερα, στις 21:30, η 11η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τον δέκατο Ερυθρό Αστέρα. Και εδώ ανάλογες οι αποδόσεις, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.44 και το διπλό των Σέρβων στο 2.85.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα