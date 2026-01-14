Φουλ δράση στη Euroleague, με αποδοσάρες από τη winmasters!

Πλήρες πρόγραμμα απόψε στη Euroleague, με έξι αναμετρήσεις να σερβίρονται στο πιάτο μας. Μέσα σε αυτές, δεσπόζει φυσικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Μόναχο.

Συνοδοιπόρος στην παρακολούθηση των αναμετρήσεων αλλά και στη στοιχηματική εμπειρία σου, όπως πάντα, η winmasters. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις αποδόσεις!

Όπως αναφέραμε, η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στη Βαυαρία απέναντι στην Μπάγερν (20:30), μονοπωλεί το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού. Προφανώς και το φαβορί είναι οι «πράσινοι», οι οποίοι δεν έχουν πολλά περιθώρια απωλειών.

Οι Γερμανοί είναι στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας και σίγουρα απέχουν κατά πολύ σε ποιότητα από το «τριφύλλι». Ενδεικτικός ο άσος στο 3.10, απόλυτα λογικό το 1.38 του διπλού για την αθηναϊκή ομάδα.

Εκτός όμως από το εν λόγω παιχνίδι, έχουμε και δύο «ντέρμπι» για την είσοδο στα play in της Euroleague. Το πρώτο χρονικά διεξάγεται στο Ντουμπάι, με την ομώνυμη ομάδα (13η) να φιλοξενεί τη 12η Μπολόνια (18:00). Έντονος ο φαβοριτισμός της Ντουμπάι στο 1.48, αρκετά ψηλότερα η νίκη των Ιταλών στο 2.70.

Αργότερα, στις 21:30, η 11η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τον δέκατο Ερυθρό Αστέρα. Και εδώ ανάλογες οι αποδόσεις, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.44 και το διπλό των Σέρβων στο 2.85.

