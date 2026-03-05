Φενέρμπαχτσε – Μονακό με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Μονακό στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague. Η γηπεδούχος θέλει να διατηρηθεί στην πρωτοπορία, ενώ η Μονακό κάνει προσπάθεια να μπει στην πρώτη 6άδα.

Οι δύο ομάδες αποτέλεσαν το ζευγάρι του τελικού στην πιο πρόσφατη έκδοση της Ευρωλίγκας, με την τουρκική ομάδα να επικρατεί 81-70 στο Άμπου Ντάμπι και να κατακτά το τρόπαιο. Έφτασε τις 9 νίκες απέναντι στη Μονακό, ενώ έχει και 6 ήττες από αυτήν.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Φενέρμπαχτσε έχει ρεκόρ 21-7 και στην έδρα της είναι πολύ δυνατή. Μετράει 17 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ούσα πολύ αποτελεσματική και στις δύο μεριές του παρκέ. Διαθέτει πληθώρα επιλογών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και έχει έναν ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού.

Η Μονακό, από τη μεριά της, στέκεται στο 16-13. Έχει μονάχα μια νίκη στις επτά τελευταίες αγωνιστικές της EuroLeague. Την Πέμπτη ηττήθηκε με 86-91 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ταλανίζεται από διοικητικά προβλήματα που έχουν επηρεάσει και την ομάδα και προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί. Το στοίχημα για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είναι να βρουν την ηρεμία και την προσήλωση που είναι απαραίτητες προκειμένου να βγάλουν στο παρκέ την καλύτερη εκδοχή τους για να παλέψουν για μια πολύτιμη νίκη.

Στο Φενέρμπαχτσε – Μονακό οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στα καναρίνια για να πάρουν τη νίκη. Συγκεκριμένα, ο άσος της Φενέρμπαχτσε προσφέρεται στο 1.43** και το διπλό της Μονακό ανέρχεται στο 2.95** στην πλατφόρμα της Betsson. Το χάντικαπ -5,5 για τη Φενέρμπαχτσε το βλέπουμε στο 1.91**, ενώ το χάντικαπ Μονακό +5,5 εμφανίζεται στο 1.91**.

Το να πετύχει η Φενέρμπαχτσε Over 87.5 πόντους (με παράταση) τοποθετείται στο 1.75**, ενώ το Under 87.5 πόντους το βρίσκουμε στο 1.98**. Ακόμη, το Over 83.5 πόντοι (με παράταση) της Μονακό πληρώνει 1.90** στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ το Under 83.5 πόντοι πάει στο 1.80**.

Στην κατηγορία Νικητής Ευρωλίγκας, η Φενέρμπαχτσε έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και δίνεται στο 4.75** για να κατακτήσει τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί με 4.00** και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 4.50**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Ulker Sports and Event Hall», ο συνδυασμός νίκη Φενέρμπαχτσε και Over 171.5 συνολικοί πόντοι ανεβαίνει στο 3.00** από 2.73.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Παράλληλα, θα προκύψουν και μοναδικές ευκαιρίες πονταρίσματος στο live, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το ματς. Χρησιμοποιώντας το Auto Cash Out, μπορείς να κλειδώσεις από νωρίς τα κέρδη σου. Πρόκειται για ένα περίφημο εργαλείο που υπάρχει στην πλατφόρμα της Betsson και το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμεί. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα. Μία δυνατότητα που προσφέρει ελευθερία κινήσεων, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ