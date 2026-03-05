Φενερμπαχτσέ – Μονακό με 0% γκανιότα και η «Ενισχυμένη» ανάγκη της Τότεναμ

Η EuroLeague επιστρέφει και στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται τη Μονακό, μία μάχη που θα επηρεάσει άμεσα τη μάχη της τετράδας. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην κορυφή με 21 νίκες σε 28 αγώνες και έχει δημιουργήσει σημαντικό προβάδισμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Αντίθετα, η Μονακό βρίσκεται στην 9η θέση με ρεκόρ 16-13 και κάθε αποτέλεσμα πλέον είναι κρίσιμο για τη μάχη της εξάδας και των play-in.

Η Φενέρ διανύει κορυφαία περίοδο στη σεζόν. Μετρά συνολικά 17 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη EuroLeague «τρέχει» σερί οκτώ νικών. Στο τελευταίο παιχνίδι επικράτησε της Παρτιζάν με 81-78 σε ένα ακόμη παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με 29 πόντους και 10/12 σουτ, ενώ ο Μπάλντουιν πρόσθεσε 17 πόντους με σημαντικές λύσεις στην τέταρτη περίοδο.

Η Μονακό από την άλλη περνά μια περίοδο αστάθειας και αυτό οφείλεται στα προβλήματα που υπάρχουν στη διοίκηση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε με 91-86 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τελευταίο της παιχνίδι και έχει μόλις μία νίκη στις τελευταίες επτά αγωνιστικές της διοργάνωσης. Στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, η Φενέρμπαχτσε είχε περάσει από το Πριγκιπάτο με 92-86, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της απέναντι στη Μονακό τα τελευταία χρόνια.

Η Βαλένθια επιστρέφει στη «Roig Arena» μετά τη βαριά ήττα στον ημιτελικό του Copa del Rey. Οι Νυχτερίδες βρίσκονται πλέον στη 2η θέση της EuroLeague με ρεκόρ 19-10, πίσω μόνο από τη Φενερμπαχτσέ, και στοχεύει ξεκάθαρα σε μία θέση στην πρώτη τετράδα που θα της δώσει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Στην έδρα της μάλιστα είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, έχοντας ρεκόρ 12-2.

Η Ζάλγκιρις έρχεται από ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της σεζόν, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 99-94 μετά από δύο παρατάσεις. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις βρέθηκε να χάνει με διψήφια διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως κατάφερε να επιστρέψει και να πάρει τελικά τη νίκη. Με ρεκόρ 17-12 βρίσκεται μέσα στη μάχη των playoffs και έχει πλέον ρεαλιστικές πιθανότητες να επιστρέψει στην οκτάδα μετά από τρία χρόνια. Στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, η Ζάλγκιρις επικράτησε της Βαλένθια με 86-77, ενώ έχει κερδίσει πέντε από τις έξι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η Τότεναμ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας σε ακόμη ένα λονδρέζικο ντέρμπι, σε μια περίοδο όπου οι «Spurs» περνούν ξεκάθαρα την πιο δύσκολη φάση της σεζόν. Η ομάδα του Ίγκορ Τούντορ βρίσκεται στη 16η θέση της Premier League με 29 βαθμούς και η απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού είναι μόλις τέσσερις βαθμοί. Το σερί χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα έχει φτάσει πλέον τις 10 αγωνιστικές, ενώ οι τέσσερις συνεχόμενες ήττες έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα βαρύ κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας.

Η Κρίσταλ Πάλας πηγαίνει στο βόρειο Λονδίνο από την 14η θέση με 35 βαθμούς και αισθητά μεγαλύτερη βαθμολογική άνεση. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η τελευταία νίκη της Τότεναμ στην Premier League ήρθε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, όταν επικράτησε με 1-0 στο «Σέλχαρστ Παρκ» τον περασμένο Δεκέμβριο.

