Επιστροφή στις νίκες με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (28/10)

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα καθώς την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκαν με 92-75 στην Μπολόνια από τη Βίρτους.

Το σύνολο του Αταμάν είχε απουσίες αλλά και παίκτες με προβλήματα τραυματισμών. Δεν μπόρεσε στην ουσία να μπει ποτέ στο ματς και με μία κακή εμφάνιση δεν κόντραρε την αντίπαλο του.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Έντουαρτνς με 22 πόντους, ενώ για τον Παναθηναϊκό οι μόνοι διψήφιοι ήταν οι Ναν (19 π.), Σορτς (15 π.) και Όσμαν (14π.).

Το «τριφύλλι» βέβαια προέρχεται από μία εύκολη νίκη για το ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Προμηθέα Πάτρας την Κυριακή. Ο Γιούρτσεβεν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, σε μία αναμέτρηση όπου ο Παναθηναϊκός είχε 10 διαθέσιμους παίκτες.

Ο Κέντρικ Ναν είχε μία ενόχληση στον προσαγωγό και προφυλάχθηκε προκειμένου να είναι έτοιμος για τη «διαβολοβδομάδα» καθώς οι «πράσινοι» μετά την Μακάμπι αντιμετωπίζουν την Παρασκευή (31/10) τη Μονακό.

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (-9.5): 1.87 2(+9.5): 1.93)

Η Μακάμπι μετά την ήττα της στον πόντο (95-94) από τον Ολυμπιακό έδειξε χαρακτήρα και την προηγούμενη αγωνιστική πήρε μία σπουδαία νίκη στο Βελιγράδι (92-91) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος, με τον Μπλατ να ευστοχεί σε τρίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Χεζόνια αστόχησε στο δίποντο που πήρε στη συνέχεια και έτσι η Μακάμπι έφυγε νικήτρια.

Ο Λόνι Γουόκερ με 27 πόντους ηγήθηκε των προσπαθειών της ομάδας του Κάτας, με τον Σόρκιν να προσθέτει άλλους 21 μαζί με 6 ριμπάουντ.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τους Ισραηλινούς στη διοργάνωση και με ρεκόρ 2-4 βρίσκονται ακόμα χαμηλά στη βαθμολογία. Το Σάββατο επικράτησαν εύκολα της Μπνέι Χερζλίγια (99-114) για το πρωτάθλημα όπου συγκατοικούν στην κορυφή με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να αφήσει πίσω του το αποτέλεσμα αλλά και την εμφάνιση στην Ιταλία.

