ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Επιστροφή στις νίκες με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (28/10)

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα καθώς την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκαν με 92-75 στην Μπολόνια από τη Βίρτους.

Το σύνολο του Αταμάν είχε απουσίες αλλά και παίκτες με προβλήματα τραυματισμών. Δεν μπόρεσε στην ουσία να μπει ποτέ στο ματς και με μία κακή εμφάνιση δεν κόντραρε την αντίπαλο του.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Έντουαρτνς με 22 πόντους, ενώ για τον Παναθηναϊκό οι μόνοι διψήφιοι ήταν οι Ναν (19 π.), Σορτς (15 π.) και Όσμαν (14π.).

Το «τριφύλλι» βέβαια προέρχεται από μία εύκολη νίκη για το ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Προμηθέα Πάτρας την Κυριακή. Ο Γιούρτσεβεν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, σε μία αναμέτρηση όπου ο Παναθηναϊκός είχε 10 διαθέσιμους παίκτες.

Ο Κέντρικ Ναν είχε μία ενόχληση στον προσαγωγό και προφυλάχθηκε προκειμένου να είναι έτοιμος για τη «διαβολοβδομάδα» καθώς οι «πράσινοι» μετά την Μακάμπι αντιμετωπίζουν την Παρασκευή (31/10) τη Μονακό.

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (-9.5): 1.87 2(+9.5): 1.93)

Η Μακάμπι μετά την ήττα της στον πόντο (95-94) από τον Ολυμπιακό έδειξε χαρακτήρα και την προηγούμενη αγωνιστική πήρε μία σπουδαία νίκη στο Βελιγράδι (92-91) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος, με τον Μπλατ να ευστοχεί σε τρίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Χεζόνια αστόχησε στο δίποντο που πήρε στη συνέχεια και έτσι η Μακάμπι έφυγε νικήτρια.

Ο Λόνι Γουόκερ με 27 πόντους ηγήθηκε των προσπαθειών της ομάδας του Κάτας, με τον Σόρκιν να προσθέτει άλλους 21 μαζί με 6 ριμπάουντ.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τους Ισραηλινούς στη διοργάνωση και με ρεκόρ 2-4 βρίσκονται ακόμα χαμηλά στη βαθμολογία. Το Σάββατο επικράτησαν εύκολα της  Μπνέι Χερζλίγια (99-114) για το πρωτάθλημα όπου συγκατοικούν στην κορυφή με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να αφήσει πίσω του το αποτέλεσμα αλλά και την εμφάνιση στην Ιταλία.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Euroleague

 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα