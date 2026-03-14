Επιστροφή στη Super League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η 25η αγωνιστική της Super League ανοίγει την αυλαία της το Σάββατο (14/03) και έχει στο πρόγραμμά της μεγάλες αναμετρήσεις.

Στις 17:00 ο ΟΦΗ φιλοξενεί στο Παγκρήτιο Στάδιο τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να θέλουν τους τρεις βαθμούς.

Οι Κρητικοί προέρχονται από την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με τον Βόλο, φτάνοντας έτσι τους 29 βαθμούς. Είναι στην 6η θέση, στο +1 από τα play out και την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζουν στη Θεσσαλονίκη τον Άρη. Έχουν ανάγκη ένα θετικό αποτέλεσμα αλλά πρέπει να κάνουν υπέρβαση απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (0-0), «έπεσαν» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την κορυφή.

Ο στόχος είναι να μπουν στα play offs για τον πρωταθλητή με την μικρότερη δυνατή διαφορά ή ιδανικά με τους ίδιους να βρίσκονται στην κορυφή. Την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται την ΑΕΛ Novibet και θέλουν να κάνουν το δύο στα δύο.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να επιστρέψει στις νίκες όμως ο ΟΦΗ έχει τις δικές του βλέψεις για την αναμέτρηση.

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 1: 11.75 X: 5.30 2: 1.28

Λίγο αργότερα ο Πανσερραϊκός υποδέχεται στις Σέρρες τον Άρη. Τα «λιοντάρια» έχουν αποκτήσει ψυχολογία μετά το διπλό (0-1) στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα και βλέπουν με άλλο μάτι την παραμονή τους στην κατηγορία.

Αυτή ήταν άλλωστε η πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη τους στο πρωτάθλημα και δείχνουν να βρίσκουν ρυθμό την πιο κρίσιμη στιγμή.

Ακόμα απέχουν έξι βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στη σωτηρία αλλά το κλίμα στις Σέρρες έχει αλλάξει από τη στιγμή που υπάρχουν ρεαλιστικές ελπίδες.

Από την άλλη ο Άρης προέρχεται από μία νέα ισοπαλία (0-0), αυτή τη φορά απέναντι στον Ατρόμητο στην έδρα του.

Οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου δεν μπόρεσαν να σκοράρουν παρά το γεγονός ότι εκτέλεσαν δύο πέναλτι κατά τη διάρκεια του ματς.

Τα περιθώρια έχουν στενέψει για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι βρίσκονται μόλις ένα βαθμό πάνω από τα play out της κατηγορίας.

Πανσερραϊκός – Άρης 1: 5.40 X: 3.60 2: 1.70

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.