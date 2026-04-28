Με 0% γκανιότα για προβάδισμα Ολυμπιακού, σπάσιμο έδρας από Παναθηναϊκό και καυτό ημιτελικό Champions League

Από τις βραδιές που δεν θέλεις να χάσεις τίποτα. Καμία φάση, κανένα συναίσθημα, ανεξαρτήτως τι ομάδα υποστηρίζεις ή ποιο άθλημα προτιμάς. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν τις μάχες των Play Off της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι για το 1-0 με τη Μονακό και οι Πράσινοι για να σπάσουν την έδρα της Βαλένθια. Διαφορετικές αφετηρίες, ίδιο κίνητρο: αυτό που περιλαμβάνει 0% γκανιότα για τα δύο παιχνίδια. Το ίδιο και για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League, αυτή την τρελή ματσάρα Παρί-Μπάγερν!

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ισπανία γνωρίζοντας ότι απέναντί του βρίσκεται η πιο φρέσκια ομάδα της φετινής EuroLeague. Η Βαλένθια τερμάτισε στη 2η θέση με 25-13 και έχει ήδη δείξει μέσα στη σεζόν ότι ξέρει πώς να «χτυπήσει» τον Παναθηναϊκό, κάνοντας το 2/2 στα μεταξύ τους. Αν δούμε και τη συνολική εικόνα, το προβάδισμα των Ισπανών αποτυπώνεται και στην προϊστορία (8-6), με αρκετά παιχνίδια να κρίνονται σε υψηλό τέμπο και σκορ. Για τον Παναθηναϊκό, όμως, το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η ξαφνική απουσία του Σλούκα. Ο φυσικός ηγέτης, ο παίκτης που «διαβάζει» τα παιχνίδια και δίνει ισορροπία σε τέτοιες σειρές, μένει εκτός και αυτό αλλάζει τα πάντα.

Εδώ είναι που θα πρέπει να βγουν μπροστά οι υπόλοιποι. Ο Γκραντ να κουβαλήσει το δημιουργικό βάρος, ο Σορτς να δώσει ρυθμό και διείσδυση, ο Ναν να πάρει τις επιθέσεις που καίνε. Ο Παναθηναϊκός έχει ταλέντο, αλλά χρειάζεται καθαρό μυαλό και κυρίως έλεγχο κατοχών, κάτι που φάνηκε να του λείπει στα προηγούμενα ματς με τη Βαλένθια, η οποία είχε επιβάλει τη δική της ταχύτητα.

Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα της κανονικής διάρκειας, με σταθερότητα, βάθος και τον πιο ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό στην EuroLeague, κάτι που καλείται τώρα να επιβεβαιώσει και εκεί που μετράει πραγματικά. Ωστόσο, η Μονακό των τελευταίων ετών έχει εξελιχθεί σε κακό δαίμονα για τους «Ερυθρόλευκους», με το 7-10 στην προϊστορία να λέει την αλήθεια. Και όχι μόνο αυτό. Φέτος τους νίκησε και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ πέρσι ήταν εκείνη που τους σταμάτησε στον ημιτελικό του Final Four.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει χαρακτήρα… προσωπικής μονομαχίας. Η διαφορά αυτή τη στιγμή βέβαια, είναι πως ο Ολυμπιακός δείχνει πιο ώριμος από ποτέ. Έχει ταυτότητα, ξέρει πότε να επιταχύνει και πότε να «πνίξει» τον ρυθμό, και κυρίως έχει τον MVP της σεζόν. Ο Σάσα Βεζένκοφ αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς και σε μια σειρά σαν κι αυτή.

Γιατί η Μονακό, παρά τα γνωστά διοικητικά και οικονομικά προβλήματα, παραμένει επικίνδυνη. Ταξίδεψε με περιορισμένο ρόστερ, χωρίς τον Μίροτιτς και με μόλις 10 διαθέσιμους παίκτες, όμως αυτό συχνά λειτουργεί συσπειρωτικά. Έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να παίξει «σκληρά» παιχνίδια και να επιβάλει τον ρυθμό της όταν βρει χώρους.

Αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τελικός. Τουλάχιστον με βάση τη δυναμική του ζευγαριού. Η κάτοχος απέναντι στην πιο εντυπωσιακή ομάδα της Ευρώπης για φέτος. Η Παρί Σεν Ζερμέν μπαίνει στα ημιτελικά με την αύρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αλλά απέναντί της βρίσκει μια Μπάγερν που… της έχει πάρει τον αέρα. Οι Βαυαροί έχουν κερδίσει 5 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και του φετινού 2-1 στο Παρίσι, ενώ συνολικά τα περισσότερα από αυτά τα ματς κρίθηκαν στο όριο, με μικρές διαφορές και ένταση μέχρι το τέλος.

Και κάπου εδώ μπαίνει και το «βαρύ» ψυχολογικό κομμάτι: ο χαμένος τελικός του 2021 για την Παρί, που ακόμα λειτουργεί σαν εκκρεμότητα απέναντι στην τωρινή αντίπαλό της. Η Παρί μετρά 4 σερί νίκες στο Champions League, με 12 γκολ ενεργητικό, δείχνοντας ότι όταν βρει ρυθμό, «πνίγει» τον αντίπαλο. Από την άλλη, η Μπάγερν τρέχει σερί 7 ευρωπαϊκών νικών και συνολικά 9 συνεχόμενων σε όλες τις διοργανώσεις, με επιθετική συνέπεια που δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης.

