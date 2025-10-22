Ειδικό Στοίχημα μόνο στην ELABET: «Over 5.5 γκολ των ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στα αποψινά ευρωπαϊκά τους»

Απόψε έχει και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Κάθε βραδιά με τρεις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται στην Ευρώπη, αποτελεί από μόνη της κάτι εξαιρετικά ελκυστικό. Κάπως έτσι η Elabet δημιούργησε κάτι Ειδικό και Αποκλειστικό, ώστε να μπορέσεις να ζήσεις όλη την ένταση από την καλύτερη θέση.



Το «ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» που θα βρεις Μόνο στην Elabet, έχει αρκετό σκοράρισμα από τις τρεις ομάδες μας, με την «Ενίσχυση» να περιλαμβάνει Over 5.5 γκολ στους αγώνες που θα δώσουν στις 23/10 και με απόδοση 4.00

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.60: Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο & Under 1.5 γκολ

Ο Παναθηναϊκός επισκέπτεται το Ρότερνταμ 41 χρόνια από τότε που είχε αποκλείσει τη Φέγενορντ στην πορεία προς τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Απόψε, μετά και την απρόσμενη ήττα από τους Γκο Αχέντ Ιγκλς, οι «Πράσινοι» καλούνται να σταθούν όρθιοι σε ένα ακόμα πιο δύσκολο ολλανδικό τεστ. Η Φέγενορντ, με επτά γκολ στο πιο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος (7-0), μπορεί να προϊδεάζει ότι πετάει φωτιές επιθετικά, όμως στην Ευρώπη «κολλάει»: δύο ματς χωρίς γκολ απέναντι σε Μπράγκα και Άστον Βίλα και ισάριθμες ήττες.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να κλείσει τους χώρους και να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Έχει ήδη δείξει στην πρεμιέρα με τη Γιουνγκ Μπόις ότι μπορεί να ελέγξει ρυθμό μακριά από τη Λεωφόρο, ενώ τα στατιστικά δείχνουν ισορροπία: No Goal στο πρώτο 45’ στα 4/5 τελευταία εντός της Φέγενορντ και Under 1.5 γκολ στα 3/4 πρώτα ημίχρονα εκτός του ΠΑΟ.

Στην πλατφόρμα της Elabet, εκτός από το Ειδικό Στοίχημα για τις ελληνικές ομάδες, βρίσκεις Ενισχυμένα bet builders, Ενισχυμένες αποδόσεις, Πληθώρα σε ειδικά παικτών και ό,τι χρειάζεσαι για να μπει στο κλίμα του Europa & Conference League.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Λιλ να νικήσει και τα δύο ημίχρονα

Από τη στιγμή της κλήρωσης, το ματς αυτό φαινόταν ως το πιο απαιτητικό για τον ΠΑΟΚ. Και η Λιλ, σταθερή, πειθαρχημένη και αποτελεσματική, αποδεικνύει το γιατί. Δύο στα δύο στη φάση των ομίλων, νίκη μέσα στη Ρώμη επί της Ρόμα και ισοπαλία με την Παρί στη Ligue 1. Οι Λιλουά κρατούν ανέπαφη την εστία τους στα 3 από τα 4 τελευταία ματς, ενώ ο έμπειρος Ζιρού παραμένει απειλή με δύο γκολ στη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, με καλή ψυχολογία από τις νίκες με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, θέλει να δείξει ευρωπαϊκή σοβαρότητα. Εκτός Ελλάδας, όμως, ακόμα ψάχνεται: 0-0 με Μακάμπι και ήττα 3-2 από Θέλτα, με ισόπαλα πρώτα ημίχρονα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.50: Ισοπαλία στο ημίχρονο / Νίκη ΑΕΚ & Under 5.5 γκολ



Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ καλείται να αντιδράσει. Η ήττα από τον ΠΑΟΚ πόνεσε, αλλά το ευρωπαϊκό βράδυ προσφέρεται για restart. Η Αμπερντίν, αντίπαλος με ξεκάθαρη αμυντική ταυτότητα, δείχνει να ψάχνει αγωνιστικά κάτι που δεν διαθέτει, την ισορροπία. Η «Ένωση» έχει μόλις μία ήττα στη σεζόν και πιστεύει ότι απέναντι στους Σκωτσέζους, επιχειρώντας όπως φαίνεται και rotation, θα ξαναφτιάξει τη διάθεσή της. Η Αμπερντίν σκοράρει με το ζόρι (5 γκολ σε 8 ματς), αλλά στην Ευρώπη έχει δείξει ότι μπορεί να το παλέψει, όπως έκανε όταν έβαλε δύσκολα στην πρεμιέρα στη Σαχτάρ (2-3).

