Διπλή αγωνιστική με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και Super έπαθλο* στη Stoiximan (28/10)

Δεν παίρνουν ανάσα, η κούραση θα είναι διαρκής, όμως δεν υπάρχει κανένας χώρος για ανάπαυση ή πεδίο για δικαιολογίες. Οι δύο ομάδες μας παίζουν ξανά σε διπλή αγωνιστική και κάνουν την αρχή στα γήπεδα τους. Ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ με τη Μακάμπι και ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ με τη Μονακό. Εσύ παίζεις στο Mission, μέσα από οποίο κάνεις δικό σου ένα super έπαθλο*.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ-Αβίβ & το Ολυμπιακός – Μονακό!

Με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει μία μάλλον μη αναμενόμενη και σίγουρα εκτός προγράμματος ήττα, η διοργάνωση έδειξε το σκληρό της πρόσωπο στις συμμετέχουσες ομάδες αλλά και το καλό της στο κοινό που ρισκάρει στο στοίχημα. Αυτό ήταν το σημείο αναφοράς της περασμένης αγωνιστικής (ο Ολυμπιακός επικράτησε αυτονόητα της Μπάγερν).

Η προσοχή στρέφεται τώρα στο Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ-Αβίβ και το Ολυμπιακός – Μονακό.

Ολοκληρώνοντας το Mission, θα κερδίσεις ένα super έπαθλο* με το οποίο ανταμείβεις κι ενισχύεις το παιχνίδι σου.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις