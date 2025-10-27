bwin: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ με 0% Γκανιότα*! (28/10)

Την επιστροφή στις νίκες θα επιδιώξει απόψε (21:15) ο Παναθηναϊκός, που παίζει εντός με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Νίκη και… ανάλογη παρουσία

Ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε τη νίκη συνδυαστικά με καλή εμφάνιση κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens. Οι «πράσινοι» προέρχονται από ένα «καταστροφικό» ταξίδι στην Μπολόνια. Το βράδυ της Παρασκευής δεν ήρθε μόνο η ήττα (92-75), αλλά παράλληλα καταγράφηκε και η χειρότερη φετινή εμφάνιση τους! Μόλις 19,0% από το τρίποντο, 13 ασίστ για ισάριθμα λάθη, με την ιταλική ομάδα να κυριαρχεί και στον τομέα των ριμπάουντ. Συγκεκριμένα ήταν 39-28 υπέρ της Μπολόνια, με τα 11 να ήταν επιθετικά! Πλέον η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να την 5η νίκη τη σεζόν (4-2 ρεκόρ) στην 3η «διπλή» αγωνιστική της EuroLeague. Θετική η «παράδοση» κόντρα στην Μακάμπι με τέσσερις στη σειρά νίκες, ανεξαρτήτως έδρας. Οι «πράσινοι», μάλιστα σκόραραν σε τρία ματς 90+ πόντους! Επιστρέφουν οι τραυματίες Χολμς, Χουάντσο και Ναν. Εκτός ο Ρογκαβόπουλος.

Χωρίς σταθερά

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ή του ύψους ή του βάθους φέτος. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας με ρεκόρ 2-4 είναι στην 17η θέση και προέρχεται από νίκη… θρίλερ με 92-91 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι. Οι Ισραηλινοί παραλίγο να ζήσουν déjà vu του ματς με τον Ολυμπιακό, μιας και προηγήθηκαν ακόμα και με 11 πόντους. Ωστόσο η «βασίλισσα» επέστρεψε, ο Ταμίρ Μπλατ ευστόχησε για την Μακάμπι στα 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Μάριο Χεζόνια αστόχησε στην τελευταία επίθεση του αγώνα και το… ροζ φύλλο κατέληξε στην «ομάδα του λαού».

