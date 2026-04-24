bwin: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Δύσκολη έξοδος για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που αντιμετωπίζει την Μπέτις στη Σεβίλλη, σε ματς για την 32η αγωνιστική της LaLiga.

Να βγει από την αγωνιστική κρίση

Η Μπέτις μπορεί να μην κατάφερε να κάνει την υπέρβαση φέτος και όπως όλα δείχνουν να μένει εκτός τετράδας και Champions League, όμως έχει στο… χέρι της την 5η θέση και το Europa League. Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι από την 22η αγωνιστική βρίσκεται σταθερά σε αυτή τη θέση, όμως η εικόνα της δεν παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα μετά το «διπλό» στη Μαγιόρκα (15/02, 1-2) επέστρεψε στις νίκες μόλις το βράδυ της Τρίτης περνώντας με 3-2 από το γήπεδο της Τζιρόνα!

Επτά ματς χρειάστηκαν για την Μπέτις, ώστε να επικρατήσει ξανά σε αγώνα της LaLiga. Σε αυτό το γκρουπ αγώνων ηττήθηκε δύο φορές, αμφότερες δεχόμενη ακριβώς από δύο γκολ (2-0 από Χετάφε και 2-1 από Μπιλμπάο). Ακόμα πέντε ισοπαλίες, η μία χωρίς τέρματα (0-0 με Εσπανιόλ). Οι Ανδαλουσιανοί «κατέρρευσαν» και στο Europa League χάνοντας εντός έδρας με 4-2 από την Μπράγκα αν και στο 26' το ματς ήταν 2-0!

Να… σώσει ό,τι σώζεται

Μία καταστροφική σεζόν σε κάθε επίπεδο βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, που πλέον παίζει για να… σώσει ότι σώζεται. Οι «μπλάνκος» βρίσκονται στο -9 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, που πλησιάζει σε back-to-back κατάκτηση πρωταθλήματος! Αποκλεισμένη από τη συνέχεια του Champions League, μένει χωρίς κούπα φέτος η «βασίλισσα» και στα έξι τελευταία ματς, πάει για να ολοκληρώσει όσο καλύτερα μπορεί το 2025/26.

Μόλις δύο νίκες στα τέσσερα τελευταία για τη Ρεάλ στη LaLiga (από μία ήττα και ισοπαλία τα άλλα δύο). Από τις 8 Φεβρουαρίου έχει να διατηρήσει απαραβίαστη την εστίαση της η ομάδα του Αρμπελόα, σε αγώνα για το ισπανικό πρωτάθλημα!

