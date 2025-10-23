bwin: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (24/10)

Εκτός έδρας αποστολές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό απόψε στη EuroLeague. Στην Μπολόνια (21:00) παίζουν οι «πράσινοι», στο Μόναχο (21:45) οι «ερυθρόλευκοι».



Να «χτίσει» σερί

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» την περασμένη εβδομάδα στην έδρα της Εφές κι απόψε θέλει ακόμα ένα. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην έδρα της Μπολόνια, εκεί όπου μετρούν δύο «διπλά» στη σειρά. Τον Μάρτιο του 2024 με buzzer beater του Ναν (79-81) και τον Νοέμβριο του ίδιο έτους (77-82), οι νίκες του «τριφυλλιού». Ο Παναθηναϊκός «τρέχει» ρεκόρ 4-1 στη EuroLeague, με 2×2 μακριά από το σπίτι του και τρεις νίκες στη σειρά συνολικά. Ρεκόρ 3-2 για τους Ιταλούς του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, που προέρχονται από «διπλό» (83-90) επί της Βιλερμπάν. Σε τρομερή κατάσταση στην εκκίνηση της σεζόν για τον Τσέντι Όσμαν (17,0 π., 4,5 ριμπ., 50,0% τριπ.). Κορυφαίος για την Μπολόνια ο Καρσέν Έντουαρντς με μέσο όρο 20,0 πόντους. Στην bwin βρίσκουμε την Ενισχυμένη Απόδοση, να σημειώσει ο Κέντρικ Ναν 4 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα στο 5.00.

«Διπλό» πριν το σερί στο σπίτι του

Κόντρα στην Μπάγερν παίζει απόψε (21:45) ο Ολυμπιακός πριν ξεκινήσει ένας κύκλος αναμετρήσεων, που θα γίνουν στο ΣΕΦ (Μονακό, Χαποέλ Τελ Αβίβ, Παρτιζάν, Ζαλγκίρις Κάουνας). Οι «ερυθρόλευκοι» με μία… επική ανατροπή στο ματς της περασμένης εβδομάδας με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, έφτασαν το ρεκόρ τους στο 3-2. Μεγάλη βραδιά για τον Μιλουτίνοφ (23 π., 5 ριμπ.). Κλασικά σε υψηλά στάνταρ ο Βεζένκοφ (23 π., 10 ριμπ.). Εκπληκτικός ο Ντόρσεϊ (18π., 5 ριμπ., 5 ασ.), όπως και ο Γουόρντ, που έπαιξε καθοριστικές άμυνες, ενώ παράλληλα μοίρασε 8 ασίστ! Προβληματική εκκίνηση για την Μπάγερν (2-3 ρεκόρ). Ομπστ (14,6 π.) και Μάικ (11,0 π.) ξεχωρίζουν από την ομάδα του Χέρμπερτ. Στο 3.00 τιμάται η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin, να κερδίσει ο Ολυμπιακός την 1η περίοδο με 5 ή περισσότερους πόντους διαφορά.

